„Smažák byl v 80. letech za 7,80 koruny a se šunkou stál kolem jedenácti korun, dodnes si to pamatuji,“ vzpomíná na klasickou studentskou objednávku Andrea Došková z Českých Budějovic a doplňuje, jak na smažák chodili s kamarády do Masných krámů nebo do Perly na Pražské třídě.

V nabídce restaurací najdeme smažák i dnes a navíc v různých úpravách. Tři samostatné kusy osmaženého sýra se vám například sejdou na talíři, když si dáte smažák v českobudějovické restauraci Bergamo. „Je to uzený sýr, hermelín a gouda. S naší tatarkou, kterou si děláme sami, stojí porce 165 korun,“ řekla vedoucí provozu v Bergamu Lenka Smržová k nabídce podniku v posledním březnovém týdnu. Hermelínu je polovina kolečka, všechny tři kusy váží dohromady 150 gramů. Host si může podle Lenky Smržové jednotlivé druhy sýra i nakombinovat v objednávce. „Chodí sem i klienti, kteří si kombinují druhy podle toho, co jim chutná,“ dodává vedoucí provozu s tím, že oblibu smažáku zvyšuje i dvojitá porce tatarky. Ke smažáku servírují steakové hranolky silnější a širší, zčásti se slupkou za 48 korun.

V průběhu času si smažák udržuje u hostů stálou oblibu. „Objednávky jsou pořád stejné. Je pořád stejně oblíbený. Lidé si dávají k obědu přes týden hlavně hotovky. Ale večer nebo o víkendu jdou i smažená jídla jako smažák. Vůbec si nedovedu představit, že bychom ho vyškrtli z jídelníčku,“ zdůrazňuje Lenka Smržová. Připojuje, že se také jedná o jídlo, které si každý doma neudělá, takže na něj lidé rádi zajdou do restaurace. A kdo si chce objednat jinou variantu než výše zmíněný třídruhový smažák, může si dát zvlášť smažený hermelín nebo goudu za 139 korun.

Průměrná cena oběda v Česku podle společnosti Pluxee (dříve Sodexo) v roce 2023 vystoupala na 197 Kč. Oproti roku 2022 se tak zvedla o necelou dvacetikorunu ze 180 Kč. O rok dříve, v roce 2021, strávníci za oběd dali v průměru 150 Kč.

I na malé obci si můžete smažák objednat. Například v Olešnické hospodě nabízí klasický smažák také. „Když nakupuji sýr, tak goudu 48 nebo 46 % tuku, aby se táhnul,“ přibližuje zákulisí přípravy svého smažáku Pavel Schmied. Ten se do Olešníku přesunul z českobudějovické hospody U Cara v Českém Vrbném. Ta je nyní jen pronajímána na jednotlivé akce a dál funguje její ubytování. Ale pravidelný provoz restaurace se při zvýšení nákladů na energie nedal utáhnout. Takže kuchař a provozovatel v jedné osobě nabízí teď jídla v Olešníku. Porci smažáku zde měli v posledním březnovém týdnu za 169 korun, váha sýra zhruba 130/140 gramů, k tomu tatarka a hranolky. Pastýřský sýr, kdy se mezi plátky sýra vloží ještě plátek šunky, je za 189 korun. Jeden se dosmažil v Olešníku ve chvíli, kdy zde redakce zjišťovala, jak to právě v Olešníku se smažákem mají.

Proč je mimo jiné podle Pavla Schmida důležité, aby byl sýr tučnější? „Kopice lidí k tomu dnes telefonuje. Vystydne jim to a je to pak tuhé, když je to z méně tučného sýra,“ říká kuchař. Také z Olešníku zaznívá upozornění, že příprava oblíbeného jídla doma není snadná. „Hlavně musí držet růžky,“ zdůrazňuje Pavel Schmid a připojuje, že obaluje sýr v těstíčku, do kterého kromě jiných ingrediencí přidává i trochu piva. A když do obalovací směsi strčí prst, musí na něm potom mít těsto nalepené, jako paruku z Igráčka. „Nesmí to z prstu odkapávat,“ varuje kuchař.

Smažený sýr je například i ve stálé nabídce restaurace hotelu Zlatá loď v Týně nad Vltavou. Za smažák (100 gramů) s vařenými brambory a tatarkou byste v posledním březnovém týdnu dali 169 korun.

Hlavní sezona smažáku přichází v létě, kdy se jeho obliba ukazuje na předzahrádkách restaurací nebo ve vodáckých kempech, kde se prodává často i do housky.