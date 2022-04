Michal Roučka se podivil nad množstvím zabitých ovcí. "Mohou to mít jako hru, nebo učí lovit mladší jedince ve smečce," myslí si.

Může za smrt vlka na Broumovsku pytlák? Kovové částice v těle tomu nasvědčují

Podezření na útoky šelmy, která se po sto padesáti letech vrátila do šumavské krajiny, mají také myslivci. Člen Mysliveckého sdružení Benešova Hora Ondřej Chum našel nedávno strženou srnu, kterou na místě nálezu nafotil, ohlásil a následně zlikvidoval. Vytrhané byly vnitřnosti. Tamní myslivci o vlcích vědí s jistotou. Zachytili je na fotopastech. Ondřej Chum, si dokonce myslí, že vlka v lese viděl na vlastní oči. "Mají trasu v okolí Tejmlova, od Nicova na Javorník. Byl to sice jen mžik a nebyla dobrá viditelnost, ale utíkali dost rychle podél lesa," popsal a také on přisuzuje potrhané ovce hře vlčí smečky.

Šumava eviduje desítky případů útoka vlka na zvíře

Nejen myslivci, ale hlavně lidé na Vacovsku se obávají, že by vlci mohli časem ztratit plachost. "Velké nebezpečí je podle mě ve chvíli, kdy pejskaři venčí v lese psa bez vodítka," říká Ondřej Chum. Myslivci z Benešovy Hory prý už obavy z vlků zaznamenali při loňských naháňkách. "Myslivci se psy nechtějí jezdit k nám na naháňky," doplnil. Nejen on, ale všichni lidé z okolí se ptají, co bude dál. Vlci se dostali až příliš blízko k obydlené části a Javorník a jeho okolí je také oblíbenou turistickou destinací, "Není to tady žádná divočina, co až vlk zaútočí na člověka," pokládá řečnickou otázku.

Nic takového nepředpokládá mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Přiznává ale, že jen v loňském roce na Šumavě eviduje park desítky případů útoků vlka na jiná zvířata. "Pokud jde o zdravého jedince, nebo není člověkem zahnán takzvaně do kouta, je vlk plaché zvíře a je těžké se s ním vůbec setkat tváří v tvář," ujišťuje. I tak ale říká, že majitelé psů by měli být opatrnější a rozmyslet, zda vyrazí do lesa se psem na volno. "Hlavně psi, kteří jdou po každé stopě by měli být na vodítku," radí.

Auto u Strážného na Prachaticku smetlo vlka, zvíře bohužel nepřežilo

Správci parku odhadují, že na Šumavě je asi dvacet vlků ve čtyřech až pěti smečkách. Člověk je pro ně predátor. I tak je ale zvíře zvědavé. "Neuteče hned, zastaví se, vyhodnotí situaci a pokud na něj nikdo neútočí, uteče," vysvětluje mluvčí parku. On i jeho kolegové s majiteli napadených stád na Šumavě situaci řeší individuálně už od roku 2016 a radí, jak stáda zabezpečit a kde případně zažádat o dotaci na financování nových ohrad.

Farmáři mají podle slov Jana Dvořáka povinnost svá stáda zabezpečit. "Nezabezpečené stádo je pro vlka otevřená lednice," říká a jedním dechem dodává, že ve chvíli, kdy se provedou opatření útoků ubude. Vyvrací ale názor, že při vyšším počtu stržených kusů ovcí jde o hru. "Vlk v žádném případě neloví pro zábavu. Učení lovu je zase pravděpodobnější u rysa. Vlk se rozmýšlí, co a kdy bude lovit, důkladně vyhodnocuje situaci. Ví, že jakékoliv zranění pro něj může být fatální," vysvětluje. Ovci dokáže smečka sežrat za pár hodin celou. "Vrací se, když jsou vyurušeni a mají možnost lovit beze strachu," uzavírá.