Ve hře byl doplatek čtyři miliony pro město, ale také budoucí využití hojně využívaného parkoviště.

Suchovrbenské náměstí v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Radka Doležalová

Už před třiceti lety byla připravena směna pozemků na konečné jedné z linek MHD v Českých Budějovicích. Jenže pak se přišlo na to, že pozemky, které chtělo vložit do směny město, nepatří jihočeské metropoli, ale státu. Z transakce sešlo, ale po delší době se nyní znovu objevila na stole.

Podle náměstka primátorky Tomáše Bouzka se totiž časem potřebné pozemky dostaly do rukou města. Takže nyní šel do zastupitelstva návrh, aby se plocha, která je na náměstí v Suchém Vrbném parkovištěm a patří městu, vyměnila za pozemky, které slouží jako točna MHD a navazující chodník. Ty mají ale soukromého vlastníka, společnost GCR. O směně měli rozhodnout v pondělí zastupitelé.

Oproti někdejším jednáním by dnes směna byla spojena s doplatkem čtyři miliony korun ve prospěch města. „Doplnili jsme tam věcné břemeno veřejného parkování přes noc,“ přiblížil navržené podmínky Tomáš Bouzek a připojil, že na pozemku se nemohou provádět stavební změny. „Dělali jsme prostřednictvím městské policie průzkum využití. Bylo tam přes noc pět, devět, sedm vozidel, když se průzkum dělal,“ doplnil vzápětí Tomáš Bouzek.

V zastupitelstvu se totiž hned začalo debatovat o tom, jestli a případně za jakých podmínek, by parkoviště u obchodního centra zůstalo otevřené pro veřejnost. „Měl by tam být zachován status quo, městská rada doporučila směnu schválit,“ zmínil ještě Tomáš Bouzek.

Věc projednával i finanční výbor rady města. A předseda, opoziční zastupitel Viktor Lavička, upozornil, že výbor podpořil směnu jen třemi hlasy z devíti. Za svou osobu pak Viktor Lavička doplnil, že parkoviště neslouží jen hypermarketu v sousedství, ale také pro zdravotní středisko, lékárnu nebo menší obchody v okolí. Dodal také, že se ptal obyvatel v okolí a oslovení se změnou nesouhlasili. Viktor Lavička také uvedl, že podnikatel, který jedná o směně, nechal zchátrat kino Mír na konečné trolejbusu.

Tomáš Bouzek zdůraznil, že město se snaží situaci kolem kina Mír dlouhodobě řešit, ale nyní nemůže věc nijak posunout dál, dokud se to nedostane do katastrofálního stavu, kdy by mohly úřady zasáhnout. K parkovišti náměstek primátorky zdůraznil, že už teď je tam vyznačeno parkování pro hypermarket přes den. Takže stav by se neměl měnit.

Viktor Lavička ale opáčil, že dopravní opatření jde změnit kdykoliv, ale kdyby se schválila směna, už to nikdy změnit nepůjde. Pro směnu nakonec hlasovalo jen 11 zastupitelů ze 43 přítomných, takže neprošla.