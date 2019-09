České Budějovice - Vražda – smrt – zabití. Tak se letos jmenuje policejní fotografická výstava vycházející ze soutěže Fotostopa.

Šestý ročník policejní fotografické výstavy spojené se soutěží hostí až do konce září Krajský úřad Jihočeského kraje. Letos má podtitul Vražda – smrt – zabití. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Od policistů bychom možná vztah k umění a kreativitu tolik nečekali. O to objevnější je expozice, která na Krajském úřadě Jihočeského kraje dává nahlédnout nejen do zákulisí policejní práce, ale ukazuje také, jak tvořivě se dokáží policisté na svoji práci dívat. Zájemci tak mohou shlédnout fotografické práce z policejního zákulisí, které pochází z dílny jihočeských policejních techniků a znalců. Výstava bude veřejnosti přístupná do 30. září.