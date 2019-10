Státní smutek vyhlášený na počest Karla Gotta v den jeho pohřbu sice v neděli ráno oficiálně skončil a vlajky se na žerdích vrátily vzhůru. Smutek nad odchodem legendárního zpěváka ale zůstává.

Ještě v neděli bylo možné podepsat kondolenční knihu na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Podle Dalibora Uhlíře, který s další dobrovolnicí Věrou Petrovičovou o poutní areál pečuje, vzniklo nejprve spontánně místo ve výklenku zdi , kde lidé chtěli uctít výjimečného umělce. „My, když jsme to viděli, tak jsme se rádi přidali. Poutní areál slouží všem lidem dobré vůle. Právě pro takové účely, jako je vzpomínka na Karla Gotta je jako stvořené,“ říká Dalibor Uhlíř.

Uvnitř areálu bylo vytvořeno další pietní místo s květinami nebo kondolenční knihou. „Je to před kaplí, byli jsme tu až do tmy, i v neděli odpoledne nebo večer sem mohou lidé přijít,“ dodal Dalibor Uhlíř v nedělním odpoledni a připojil, že starší generaci provázely písničky Karla Gotta celý život. Lidé mu proto rádi vzdají čest. „Bylo to opravdu od srdce,“ vyzdvihuje atmosféru loučení Věra Petrovičová.

„Měli jsme i přímý přenos zádušní mše z katedrály,“ zmínil Dalibor Uhlíř s tím, že nad areálem v tu dobu byl slyšet i nový zvon. „Na popud Krumlováků i poutní areál vzpomenul tohoto úžasného člověka,“ zdůraznil ke Karlu Gottovi Dalibor Uhlíř.

Zlatí retrívři

Přímo v katedrále sv. Víta se byl s pěveckou legendou rozloučit v sobotu jako účastník slavnostní zádušní mše generální ředitel jihočeské Madety Milan Teplý. „S Karlem Gottem jsem se znal mnoho let. Zpíval několikrát na akcích Madety a potkávali jsme se i při jiných příležitostech,“ uvedl Milan Teplý pro Deník. „Nebyli jsme blízcí přátelé, přesto na mě jeho smrt dolehla,“ zdůraznil Milan Teplý.

Generální ředitel Madety vzpomíná, že ještě na jaře se domlouvali, že Karel Gott přijede za ním na chalupu u příležitosti sedmdesátin na tři, čtyři dny a vezme s sebou zlatého retrívra, protože ho má Milan Teplý také. Ale den předem zpěvák volal, že má 38 teplotu a vzhledem k oslabené imunitě nemůže přijet. Naposledy spolu mluvili asi před měsícem.

K samotné atmosféře v katedrále Milan Teplý uvedl, že je původem Pražák a do sv. Víta chodil jako kluk s tátou, takže prostředí na něj od té doby hodně působí. Myslel, že obřad bude jako každý jiný funus, které nemá rád. „Ale bylo to velmi emotivní. Na Lucii Bílé, která je má kamarádka, jsem viděl, že to tam odzpívala s vypětím všech sil,“ řekl Milan Teplý.

Seznam hostů vycházel z toho, jak ho sám Karel Gott sestavil. „Poslední věci si dal do pořádku, ukázal se jeho perfekcionismus i tady, nemohl jsem odmítnout,“ dodal Milan Teplý.

I chlapi

Zesnulého zpěváka uznávají i ti, kteří jinak upřednostňovali spíše tvrdší muziku. Zádušní mši si alespoň ze záznamu na internetu pustil Zbyšek Vopátek ze Záboří na Českobudějovicku. Kvůli práci ji nemohl sledovat v televizi. „Odmala pro mě byl Karel Gott osobnost. Pamatuji, kdykoliv byl v televizi, vždycky jsme se jako rodina zastavili a sledovali ho. Byl uznáván všemi generacemi. Já jsem jako mladší sháněl spíš ACDC nebo kapelu KISS, ale v Haškovce v Budějovicích bydleli v sousedství mladší kluci než jsem já a oni poslouchali Gotta. On byl zakořeněný všude, ale v tom dobrém slova smyslu,“ zdůrazňuje Zbyšek Vopátek.

„Rozdával jenom radost, což se nevidí. O ženských nemluvím, ale i chlapi ho měli rádi. Nebyl pro ně konkurence. Byl někde vysoko. Byl pro ně někdo, na koho ani nemohli žárlit,“ říká s úsměvem Zbyšek Vopátek.

"V 80. letech jsme jednou seděli v hospodě a říkal jsem, že si nedovedu představit, až umře, že se snad zboří svět. A teď odešel. On sebou vzal staré časy. To je vždycky, když zemře někdo takový, vezme sebou celé období. Pro letité lidi jsou vždycky staré časy lepší než ty nové," s mírnou nadsázkou dodává Zbyšek Vopátek.

A zdůrazňuje, jak v porovnání s ostatními interprety jsou písně Karla Gotta vystavěné a propracované. "Vždycky tam měl něco zašifrovaného, nějaké poselství. Má to myšlenku. Samozřejmě lásku. Ale také další poselství, zajímal se i o politiku," upozorňuje Zbyšek Vopátek a připojuje, že teprve po odchodu zpěváka je vidět, jak výjimečnou osobností byl.