Zatím bližší informace nejsou, vysílač se ale více než týden hlásí bez jakékoliv aktivity z jednoho místa. Máme slíbenou i pomoc místních ochranářů s prozkoumáním místa, uvidíme.

Krátce z historie čápa Vodňana

18. dubna 2014 jsme od Městské policie Vodňany přijali poraněného čápa bílého. Při bouřce ho z hnízda na náměstí srazil poryv větru a měl silně poraněné křídlo a zhmožděniny po celém těle. Zpočátku to vypadalo na trvalé poškození s malým úspěchem na zpětné vypuštění. Po řadě léčení byl zhruba po dvou letech opět připraven k vypuštění do volné přírody. Vzhledem k jeho poranění bylo velmi vhodné provést jeho monitoring pomocí GPS vysílače. To zajistilo jeho stálé sledování a v případě nouze mohl být proveden i jeho zpětný odchyt.

23. března 2016 byl čáp vypuštěn v blízkosti Vodňan. Zhruba po týdnu obsadil „svůj“ komín a se samicí (HH 514, DEH, kroužkovanou 22. 7. 2014 jako mládě v obci Thuringen) odchovali 3 mláďata. 5. září 2016 čáp vyrazil na cestu, neletěl však jako tisíce jiných čápů přes Egypt do Afriky, ale přes Saúdskou Arábii po pobřeží Rudého moře na jih. 28. září doletěl zhruba na hranice Jemenu, kde úspěšně zimoval. Bylo to první zaznamenané úspěšné zimování čápa bílého v této oblasti.

22. února 2017 vyrazil zpět. Přeletěl území patnácti států a za více než měsíc - 25. března úspěšně přiletěl do Vodňan. Na svých cestách nalétal více než 13 tisíc km. Zahnízdil, vyvedl opět 3 mláďata a koncem léta se vydal na jih. Všichni, kdo Vodňana sledovali, byli zvědaví, kam poletí. Tentokrát doputoval do Afriky. Zimu trávil nejdříve v Čadu a asi od poloviny listopadu přeletěl do Súdánu.

12. února 2018 se začal pohybovat směrem na Rabak v Súdánu, kde se shromažďují čápi před letem do Evropy a vyrazil zpět do Čech. 27. března doletěl opět do Vodňan a opět se samicí z Německa odchoval 4 mláďata. (jedno z mláďat se v létě se zraněním dostalo do Záchranné stanice živočichů Makov). 28. srpna čáp vyrazil do Afriky, do Súdánu na zimoviště tentokrát dorazil 10. října.

Rok 2019

Letošní rok vyrazil z neznámých důvodů zpět až o dva měsíce déle, poslední týden v březnu. Uletěl více než 4500 km, jeho cesta skončila 12. května u města Hamidiye. Příčin úhynu může být více, jednou z nich může být i jeho věk. Čápa jsme přijali jako dospělého jednice neznámého stáří.

Celé čtyři roky jsme se báli té zprávy a věděli, že jednou přijde. Díky Vodňane za vše, co jsme spolu zažili.

Všechny jeho cesty můžete vidět zde: https://www.makov.cz/clanky/telemetrie-makov-24.html

Libor Šejna, Záchranná stanice živočichů Makov