Nedělní dopoledne bylo v Lenoře konečně klidné. V sobotu se podařilo okolí domů a společné prostory uklidit. Také došlo na revize rozvodů vody a elektřiny a večer se pak v domě číslo 33 podařilo zprovoznit topení. Mohli se tak do něj začít vracet obyvatelé - jedním z prvních byl Pavel Maďar.

„Jaké to je? Je to takové smutné. Je smutné, co se stalo. Už to nebude takové, jaké to bylo dřív. To se nemělo stát,“ řekl. Dny od výbuchu strávil u svého bratra. Domů zatím ještě nevzal svou nevidomou maminku, která se těžko pohybuje a je v nemocnici.

V bytě velké škody nemá. Hlavně jsou podle jeho slov rozbitá okna. Jako pomoc dostal zatím od Úřadu práce dva tisíce dvě stě korun. Okna má provizorně zabedněná a odborná firma si přijede vzít rozměry na nová. „Musí se hlavně uklidit. Jinak to jde,“ řekl a odhadl, že než se mu život vrátí do normálu, potrvá to zhruba týden.