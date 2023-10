Pojízdné občerstvení, které určitě jen tak neminete, je tu od začátku října. Předtím Tomáš Štěpán nabízel své dobroty u čerpací stanice v Nové Vsi. „Zaměřujeme se hlavně na burgery, do kterých dáváme jen čerstvé hovězí. Necháváme si péct i bulky,“ říká majitel a šéfkuchař v jednom Tomáš Štěpán s tím, že jeho rychlé občerstvení nabízí i domácí koláče, polévku nebo trhané maso v bagetě nebo s hranolkama. Pojízdné občerstvení Tomáše Štrúdla Štěpána s burgery a trhaným masem najdete nově pod Srubcem vedle Lidlu.Zdroj: Archiv TŠ

Specialitou ale zůstávají burgery. „Připravujeme je už asi pět let. Jezdíme s nimi i po festivalech a dalších akcích, kam si nás zákazníci objednají,“ dodává Tomáš Štěpán.

Otevřeno je tu od pondělí do soboty, 10 až 20 hodin.

Reakce z facebooku:

V úterý se stavíme.

Taky musím jen chválit, opravdu vynikající.

Je vidět, když to někdo dělá poctivě.

Lepší bagetu s trhaným masem jsem ještě nejed. Lidi, jezte to, dělá to lepší den.