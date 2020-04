Českokrumlovská hospoda 99 neboli Devadesát devítka otevře 25. května, jak umožňuje harmonogram uvolňování podnikatelských činností. „Nemáme okénko, už to nějak ten měsíc vydržíme,“ říká její provozovatelka Barbara Pechová. Hospoda se od svého vzniku zaměřuje na místní klientelu. „Ani jednou jsme neměli zájezd z Asie, takže tohle nás naštěstí příliš netrápí,“ dodává Barbara Pechová k absenci zahraničních turistů.

Restaurace Orange Route Protivín se nachází u hlavní silnice na Písek – České Budějovice. Vzhledem ke své poloze je v jiné situaci než restaurace ve městě. „Máme jiné zákazníky, vaříme jiná jídla, a to především burgery. Často si nás najdou mladí lidé, děláme víkendové akce, výdej z okénka, rozvozy jídel zdarma a snažíme se hlavně zůstat v kontaktu se zákazníkem,“ vyjmenovává majitel restaurace Radek Kovařík s tím, že ve finále jsou na tom všechny hospody stejně špatně. Na propouštění zaměstnanců nedošlo. „Vím, co znamená mít dobrého kuchaře a loajální servírku. Zaměstnanců si vážím a snažím se o ně postarat i teď,“ zdůrazňuje Radek Kovařík.

V únoru otevřeli Zuzana a Michal Šimíkovi restauraci U Třech kytar (dříve U Anděla) v Plané nad Lužnicí. Podnikání se příjemně rozjíždělo, pak přišel koronavirus. „Po měsíci fungování jsme museli zavřít, ale nevzdáváme se. Otevřeli jsme výdejní okénko a začali jsme jídlo rozvážet do širokého okolí,“ sdělil Michal Šimík. Snížili počty personálu a šijí také roušky. „Napadlo nás tímto způsobem pomáhat, vzali jsme vše, co bylo doma a pustili se do práce,“ poznamenala Zuzana Šimíková.

Hospoda v Rodvínově na Jindřichohradecku je zavřená. „Chvíli jsme měli otevřené okénko a prodávali nápoje do kelímku nebo PET lahví. Nebyl o to velký zájem, tak jsme museli zavřít. Vylil jsem celý sud piva, zlikvidovaly se i limonády,“ zmínil hospodský Zdeněk Mašek z Rodvínovské hospody.

Jedním z míst ve Strakonicích, kde si lidé mohou odnést jídlo z okénka, je restaurace Jiskra. „Snažíme se situaci přežít a čekáme, až budeme moci zase rozjet vše naplno,“ říká její šéf Michal Vlček. Peníze, které se výdejem z okénka podaří vydělat, pokryjí aspoň platy zaměstnanců a základní režii a restaurace nemusí propouštět. „Měsíc jsme byli doma, to bylo opravdu hrozné,“ uzavírá Michal Vlček.

K opravám a dalším pracím, na které jindy nebývá čas využili nucené uzavření v Restauraci Solidní šance a Pivovaru Hluboká v Hluboké nad Vltavou. Jak upozorňuje majitel Michael Macháček, je pyšný na zaměstnance, kteří za snížený plat nezůstali doma, ale byli v podniku a natírali třeba okna.

V restauraci se o prodej z okénka ani nepokoušeli. "V turistickém centru jako je Hluboká, je to nerentabilní," vysvětluje Michael Macháček a dodává, že nucené uzavření využili na práce, na které nebyl čas v plných sezónách jindy. "Nefňukáme, nelenili jsme, čas jsme využili. Ale peníze po dvou měsících docházejí," říká hlubocký restauratér s tím, že naštěstí měl rezervy, které si udělali ve firmě jako dobří hospodáři. "Je to velké ponaučení, vidíme, jak je to křehké," říká k vlivu současné situace na restaurační, ale i jiné podnikání nejen na Hluboké Michael Macháček.

"My jsme zvolili variantu makat v montérkách, předělávali jsme elektriku, natírali okna, máme dokonale vysmýčeno. Dokonce jsme objevili i původní výmalbu, jsme historický objekt," vypočítává restauratér.

Zároveň má velké poděkování pro zaměstnance. "Jsem pyšný na své kolegy. Ani jednoho jsme nepropustili. Každý měl ale na výběr. Všichni akceptovali snížení platu a za peníze, za které by mohli být doma, pomáhali při opravách. Dělali práce, které nemuseli," zdůrazňuje Michael Macháček a doplňuje, že třeba kuchař nebo číšník by těžko normálně v restauraci třeba natírali okna.

Za pivovar oceňují i solidaritu Hlubočáků, kteří nakupovali pivo z navařených zásob, takže nazmar nakonec přišly jen pouhé tři hektolitry. "Prodáváme za výrobní náklady. Nevyděláme, ale ztráta byla minimální," těší sousedská přízeň Michaela Macháčka.

Pokud se týká otevření, chystá se už příští týden , že by mohl začít zase vařit pivo a následně pak podle uvolnění opatření otevřít. Ale o tom, kdy to bude a za jakých podmínek, to by podle něj bylo nyní předčasné spekulovat. Ani přízeň zákazníků nehodlá předpovídat. Připomíná situaci při krizi před deseti lety, kdy lidé sice jezdili na Hlubokou na výlet, ale příliš neutráceli. "Jak to bude, je ve hvězdách," říká Michael Macháček, ale neztrácí přitom optimistický úsměv.