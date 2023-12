Trvalé sněžení komplikuje v pátek večer dopravu na jihu Čech. Zcela neprůjezdná je kvůli uvízlým kamionům mezinárodní silnice E55 (I/3) u Netřebic mezi Velešínem a Dolním Dvořištěm. Ve Větřní sjel autobus do příkopu, v Radomyšli na Strakonicku do plotu, kamiony blokují dopravu například i u Kunžaku, Ktiše, či u Cizkrajova na Jindřichohradecku nebo u Ražic na Písecku. Nehoda se stala i u Uzenic na Strakonicku.

Provoz na jihu Čech komplikuje sníh na vozovce. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Nehoda osobního auta a kamionu a další vzpříčené kamiony prakticky zablokovaly provoz mezi Netřebicemi a Kaplicí-nádraží na E55. Z této silnice, I/3 mezi Kamenným Újezdem a Dolním Dvořištěm, je hlášeno i několik dalších kolon, stojí se také mezi Dolním Dvořištěm a Nažidly. „V kopci ve Větřní na Frymburské ulici sjel po čtvrté odpolední do příkopu autobus, probíhají tam vyprošťovací práce,“ přiblížil jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

FOTOGALERIE: Krumlovsko pod přívaly sněhu očima čtenářů. Podívejte se

„Nedaleko Netřebic máme na místě naše vozy, podsypávají. Ale samozřejmě se v tomto počasí stane, že nemůže nějaký kamion nebo autobus vyjet. Je to problém hlavně silnic třetích tříd, které mají v údržbě nižší prioritu. Řešíme to celý den. Je to na celý kraj přibližně jeden případ na hodinu, ale nic závažného, co by se nepodařilo přibližně do hodiny vyřešit,“ uvedl za Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund.

Dodal, že na silnicích je většina vozů silničářů už druhý den v kuse a bude tomu tak i nadále, dokud to bude situace vyžadovat. Vzhledem k nepříznivému počasí je podle Vlastimila Zikmunda situace na silnicích stále poměrně dobrá.

Na jihu Čech může během noci na sobotu a sobotu napadnout dalších zhruba 20 centimetrů sněhu, celkem by ho mohlo být až 40 centimetrů. Na celém území kraje platí výstraha před vysokou sněhovou pokrývkou. „Od sobotního brzkého rána do nedělního odpoledne očekáváme tvorbu sněhových jazyků, na horách i závějí,“ varuje Český hydrometeorologický ústav.