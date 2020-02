Ačkoliv minulý týden v chladnější dny sněžilo, bílá pokrývka se neudržela. Proč, vysvětluje hydrometeorolog Daniel Maňhal. „Je to převážně kvůli západnímu proudění vzduchu a teplotám, které jsou i na horách, včetně Novohradských, nad nulou,“ objasnil.

Novohradsko je letos bez sněhu. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Na vině je také větrné počasí. „Vítr a vyšší vlhkost způsobují tání sněhu,“ dodává hydrometeorolog. Právě tato zima byla na západní proudění bohatá, stejně jako na tlakovou výši od jihu a teplý vzduch. „Lepší by bylo, kdyby proudil chladnější vzduch ze severu nebo východu,“ říká Daniel Maňhal. To bychom si možná zalyžovali. Na to, že bychom se letos ještě pořádné zimy dočkali, to podle něj nevypadá.