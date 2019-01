České Budějovice - Sníh, námraza a kluzké cesty. Středeční ranní počasí nejen českobudějovické řidiče pěkně překvapilo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Darhomír Stulír

Krajskou metropoli totiž doslova ucpalo hned několik dopravních nehod. Kolony automobilů tak stály na každé důležité městské tepně.



„Jel jsem autem do práce asi dvacet minut, běžně to stíhám tak za deset. A cestou jsem viděl také auto, jak za sebou vleče čerstvě nabouranou oktávku,“ řekl ke středečnímu rannímu kolapsu řidič Otakar Valenta.



Dopravní policisté v této souvislosti museli včera dopoledne řešit hned několik bouraček. „Nehody jsme museli řešit na Okružní ulici, v Suchém Vrbném s lehkým zraněním, pak u Tesca, v Otavské či ve Vodňanské ulici a na Rudolfovské třídě,“ vyjmenovala jen některá místa nehod okresní policejní mluvčí Regina Tupá. „Většina z havarujících řidičů nepřizpůsobila jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky,“ upozornila Tupá.



Ruku v ruce šla ve středu ráno s bouračkami také velká zpozdění spojů městské hromadné dopravy (MHD).



„Na linkách, které jezdí pod viaduktem, jsme měli mezi sedmou a devátou hodinou až třicetiminutová zpozdění, na ostatních linkách to bylo zhruba patnáct minut,“ zdůraznil vedoucí obchodu a marketingu dopravního podniku Daniel Jírovec.



Autobusům MHD dělala ve středu ráno potíže ale i tenká vrstva čerstvého sněhu.



„Na lince sto čtyři jsme museli jeden spoj úplně odklonit, a to kvůli nesjízdnosti silnice mezi Hrdějovicemi a Hosínem. Potom to tam posypala firma .A.S.A. a tím nám moc pomohla,“ doplnil Jírovec s tím, že spoje obsluhující například obce Včelná či Dobrou Vodu se Srubcem tentokrát vyjížděly do kpců naprosto bez problémů.