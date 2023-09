Ohromný úspěch sklidil na chovatelské výstavě drobného zvířectva v Soběslavi koutek: „Pohlaď si ušáka.“ Děti stály i frontu. Prohlédnout si králíky, holuby nebo krůty můžete také v neděli 1. října 2023. Zájemci tu najdou i ošatky s ukázkami vajec pštrosa, kachny, husy a dalších ptáků.

Výstavu drobného zvířectva v Soběslavi navštívili v sobotu 30. 9. 2023 početní zájemci. K dostání byly i květiny. | Foto: Deník/Edwin Otta

Neustávající proud návštěvníků mohl v minulých dnech těšit pořadatele chovatelské výstavy v Soběslavi. Desítky voliér a kotců si lze prohlédnout ještě v neděli. K dostání jsou v areálu i chryzantémy nebo macešky.

Mezi návštěvníky byla je hojně zastoupena i generace školáků. Podívat se pod dohledem dědečka přišli třeba bratři Lukáš a Vilda ze Soběslavi. „Jsem tady už potřetí,“ uvedl Lukáš a Vilda doplnil, že je na výstavě podruhé. Oba jsou také chovatelé, i když začínající. „Máme křečky,“ zmínili kluci a Vilda připojil, že má i rybičky a psa Tondu. Až budou větší, nechtěli by chovatelství opustit. „Já bych si přál oslíka. Mně se líbí, že je to takový kůň, ale menší. A ty ouška jsou hezký,“ naznačil Lukáš, co by jako chovatel ocenil. „Já bych chtěl rozhodně králíka,“ konstatoval Vilda.

Na výstavě byly na prodej i květiny. Nabízelo je například Zahradnictví Neubauer z Tučap. „Podzimní kytka jsou chryzantémy,“ uvedla zástupkyně rodinné firmy a k letošní sezoně doplnila, že to platí, i když je na chryzantémy teplo. Dřív rozkvétají, ale jinak posun v počasí snášejí. Firma jich má na 2,5 tisíce v žardinkách nebo květináčích. Žardinky jsou stabilní a hodí se i na ven, květináče jsou spíše pro doma. Nabídka zahradníků je široká co se týká barev, velikosti i počtu květů na rostlině. A komu by se chryzantéma tolik nelíbila může sáhnout po vřesu nebo třeba drátovcích.

Premiéra jednatelky

Letos poprvé jako jednatelka vede výstavu Petra Pospíšilová. V minulých letech byla na postu vedoucí odboru chovatelů králíků. V koutku „Pohlaď si králíka“ měl velký úspěch ušák z jejího chovu. Pohladit si ho chtěli nejen mladí návštěvníci, ale občas i dospělí. Když přišla v týdnu školka, stály děti i frontu! Zvířata, která lze vidět na výstavách už jsou pro mnohé děti exotická. „Krůty už děti na dvorku nevidí,“ upozornila Petra Pospíšilová k voliérám s mohutnými reprezentanty druhu, který je charakterizován známým slovním spojením: „Hudry, hudry,“ které pravidelně u pletiva znělo.

Vystavovaných zvířat přivezli chovatelé do Soběslavi několik set. Králíků 461, 87 voliér holubů, 118 voliér drůbeže a samostatně speciální výstava 120 kusů moravských pštrosů, známého druhu holubů. I praví pštrosi ale byli zastoupení. Vejci. V několika ošatkách připravili organizátoři malou výstavu vajec, kde se našly křepelčí, pštrosí, kachní, holubí nebo husí. Byla to jedna ze zajímavostí, které byly nachystané navíc nad obvyklý rámec výstavy.

„Letos poprvé máme dětský koutek a v rámci toho šest otázek. Když je děti zodpoví, dostanou odměnu,“ řekla Petra Pospíšilová s tím, že úspěšné cestovatele čekal časopis. V pátek odpovědělo na šedesát dětí, v sobotu byl štos odpovědí ještě vyšší. A k výstavě patřila i ukázka jiřin v několika vázách, které pěstuje a šlechtí jeden z holubářů soběslavské organizace.

Na začátku října

Výstava v Soběslavi se koná pravidelně 1. neděli v říjnu a v předcházejících dnech. V historii podle Petry Pospíšilové se konala jarní a podzimní výstava. Nyní zůstala podzimní. Letos už přitom chovatelský spolek slaví sto let existence. A odkud se v mladé chovatelce vzaly vlohy k tomuto koníčku? „Chovatelské vlohy jsem podědila po dědečkovi, který byl váženým zootechnikem,“ uvedla jednatelka výstavy a připojila, že poprvé měla králíka s chovatelským průkazem na výstavě v patnácti letech.

Chovatelský areál, kde se výstava koná, se nachází při výjezdu z města směrem na Tábor.