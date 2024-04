V jižních Čechách odolal rekordní smršti teplot jen Jindřichův Hradec, udržel se ale o pouhou desetinku stupně.

Sobota 6. dubna 2024 v jižních Čechách. Planá nedaleko Českých Budějovic. | Foto: Deník/Edwin Otta

Sobota 6. dubna 2024 v jižních Čechách. Český Krumlov.Zdroj: Deník/Edwin OttaObsypané předzahrádky restaurací, plná práce na zahrádkách a štrúdly cyklistů na vyjížďkách, takové byly kulisy nádherně slunečné první dubnové soboty, kdy počasí s přehledem pokořilo dosavadní teplotní rekordy.

Nejtepleji v jižních Čechách bylo podle údajů meteorologů v sobotu 6. dubna 2024 v Českých Budějovicích (podle údajů známých k 16. hodině). Podle meteoroložky Renaty Uhlíkové zaznamenala stanice v Rožnově 26,6 °C (dosavadní rekord pro 6. dubna byl z roku 1939 a činil 25,6 °C). Mimořádně teplo ale bylo i jinde v kraji. Ve Strakonicích naměřili meteorologové 25,9 °C (dosud rekord 24,5 °C z roku 1961), stanice Vráž měla nejvíce 25,7 °C (dosud 25 °C z 1961), Husinec 25,6 °C (dosud 23,5 °C z 1961), Třeboň 25,6 °C (dosud 24 °C z 1961) a Český Krumlov 25,6 °C (zatím 25 °C z 1939). Dokonce i v lokalitě proslulé chladným počasím a mrazovými extrémy na stanici Perla, na slatích u šumavské Kvildy, která leží na hranici jižních a západních Čech, bylo naměřeno 20,3 °C (16,9 °C z 2020) a ráno tam bylo 5,1 °C.

Nejtepleji za celou republiku bylo v Doksanech na Litoměřicku a sice 27,6 °C (dosud 24,3 °C z 1961).

„Rekordy padly snad všude s výjimkou Jindřichova Hradce,“ uvedla Renata Uhlíková a dodala, že v Hradci bylo 23,3 °C a rekord z roku 1961 činí 23,4 °C. Týká se to ale stanic s měřením delším než 30 let.

Na víkend se vrátí teplé počasí, opět mají padat rekordy

Zmíněný stav byl k 16. hodině. „Většina rekordů byla překonána v rozmezí deseti minut, přesně v čase od 15.10 do 15.20 hodin,“ doplnila Renata Uhlíková s tím, že teploty ještě kolísají a třeba o desetinku či dvě se mohou hodnoty posunout, ale ne o stupeň.

Meteoroložka z českobudějovické pobočky Českého meteorologického ústavu komentovala i rekordy jako celek. „Je to šílené. Je ovšem otázka, jestli to nebude v budoucnu standard. Ale je třeba to brát zatím s rezervou. Je to výkyv o stupeň či dva. Můžeme to ještě přisuzovat aprílovému počasí,“ řekla Renata Uhlíková a poukázala na tradičně výrazné přesuny různě teplých vrstev vzduchu v tomto období.

V neděli meteorologové znovu čekají útoky na rekordní teploty, mohlo by být až 28 °C, ale je otázka, jaký vliv bude mít nový přísun saharského prachu, který se čeká v neděli odpoledne. „Saharský prach v ovzduší ale nečekáme v takové koncentraci jako před Velikonocemi,“ doplnila Renata Uhlíková.