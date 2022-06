Figuríny, které poničené dlouho čekaly na půdě, až si na ně někdo vzpomene a znovu je vystaví na výsluní, kam patří, stojí opět v Renesančním domě. Restaurátoři je na zámek přivezli ve středu. Pracovní tým se ihned pustil do práce a sochy začal oblékat do historických kostýmů, což nebylo vůbec jednoduché. V zámeckém Renesančním domě je totiž v plných přípravách výstava nazvaná Kouzelný svět masek a divadelních převleků, která poprvé přivítá návštěvníky v rámci speciálních prohlídek o českokrumlovských Slavnostech růže.

Sochy stály od roku 1958 vystavené v Plášťové chodbě zámku, která spojuje Maškarní sál a barokní divadlo. „To byla výstava pana doktora Jiřího Hilmera,“ vyprávěla kurátorka Kateřina Cichrová z Národního památkového ústavu. „Výstava tu fungovala do té doby, než se divadlo v roce 1966 zavřelo. Pak figuríny, na které byly pečlivě vybrané typově nejzajímavější kostýmy, svlékli. Kostýmy uložili, a figuríny odklidili někam na půdu. Před restaurováním byly v hrozném stavu.“ Vzhledem k tomu, že výstava představuje originály kostýmů, bylo nutné oděvy navlékat na sochy velmi opatrně. „Ty kostýmy jsou staré 250 let,“ připomněla Kateřina Cichrová.

OBRAZEM: Kouzelný svět masek a divadelních převleků ukáže krumlovský zámek

„Některé jsou i hedvábné. Museli jsme proto najít cestu, jak na ty tvrdé choulostivé sochy obléct ty jemné kostýmy. Ale daří se to. Snad také u poslední sochy žebráka, kde to bude nejtěžší,“ podotkla Kateřina Cichrová při pohledu na sochu s amputovanou nohou a protézou. Na návštěvníky tak bude čekat sedm soch v postojích, jak jsou zachyceny ve výmalbě Maškarního sálu. Jsou mezi nimi například dvě pážata, milovník, hudebník. „Toto je figura vysloužilého vojáka,“ vysvětlovala Milena Hajná, kurátorka a vedoucí oddělení expozic památkového ústavu. „Na odění už nemá žádné insignie. A připravuje se ještě žebrák. K nim je tu přistavěn vůz. Další soše v zrcátkovém kostýmu se přezdívá milovník. Když si představíte kostým ve světle svíček, od zrcátek se fantasticky odráželo světlo. Vedle je kostým hudebníka. Těchto kostýmů je tu celý soubor, protože hudebníci v barokním divadle muzicírovali. Měli sjednocené livreje, aby to dobře vypadalo.“

Nové zámecké výstavy: Výstava v nové zámecké Galerii Mincovna nazvaná Šlechtické slavnosti a zábavy bude otevřena od 1. července. Další prohlídky, během nichž zájemci uvidí výstavu kostýmů v Renesančním domě, budou 5. 7., 6. 7., 8. 7. se začátky vždy ve 13.30 a 15.30 hodin.

Kostýmů a rozmanitých doplňků tu návštěvníci ale najdou mnohem víc. Jsou to obleky originální, zrestaurované, které však již ztratily svou původní výraznou barevnost. „Lidé uvidí průřez celou naší obrovskou sbírkou, která čítá víc než 300 maškarních a divadelních kostýmů,“ uvedla Kateřina Cichrová. „Od nejluxusnějších pro vážnou operu, které jsou vystaveny ve vitrínách, přes prostší kostýmy z vlny, plátna pro různé typy komedií až po taneční kostýmy pro balet, i třeba pro celou baletní skupinu. Víme, že v polovině 18. století kníže Adam ze Schwarzenberku velice miloval komedie a komické balety. Takže mezi kostýmy pro komedii dell ´arte máme třeba dva kostýmy pierota, také bizardní převleky s kápěmi, to jsou tzv. domina. Hedvábné převleky, které sloužily jako ranní dámské oděvy, na sobě nosili pánové. Ale někdy také dámy. Jsou opravdu jedinečné, protože jsou z lehoučkého hedvábí. Máme ve sbírkách čtyři baletní sukně, velice podobnou sukni má jedna dáma v Maškarním sále a tak bychom mohli pokračovat.“

Díky tomu, že je na krumlovském zámku vše propojeno, korzovali zámečtí hosté v kostýmech až do zahrady. „Mohli v kostýmech procházet z Maškarního sálu do barokního divadla a dál do zahrady až dozadu k jezírku, kde se mohli povozit na loďkách,“ doplnila zajímavost Milena Hajná. „O Schwarzenbercích je známo, že i sami v divadle účinkovali. Troufali si i zpívat operu. Takto kompletní soubor originálních kostýmů najdete jen v Krumlově.“ Vše doplňují originály kulis, jedinečné scénické i herecké rekvizity a nejrůznější zajímavosti, které upomínají na dávné zábavy majitelů českokrumlovského panství.

Nejlepší kousky sbírky kostýmů budou vystaveny také na další nové zámecké výstavě ve zrestaurované Mincovně v rámci projektu Rok šlechtických slavností.