Sociální demokrat Ondřej Veselý se o práci nebojí, volby ho ale zklamaly

Pětačtyřicetiletý místostarosta města Písek Ondřej Veselý (ČSSD) neobhájil své místo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Svět se mu tím ale nezhroutil, chce se vrátit k práci advokáta.

„Pojedu dál, lidem, co mě shazují, že budu bez práce, mohu vzkázat, že to se nestane. Bez práce nehodlám být ani do budoucna,“ říká Ondřej Veselý (ČSSD). | Foto: Deník/ ČTK

Z celkového výsledku ČSSD je rozčarovaný. „Jsem hodně zklamaný, je to neobvyklá věc. Podle mě se nemělo stát to, že demokratická levice nebude mít zastoupení v dolní komoře parlamentu," zhodnotil. Podle jeho slov ve sněmovně bude scházet někdo, kdo by blokoval pravicové nápady. „To je velmi špatná situace. Obávám se toho, že velmi brzy toto rozhodnutí dopadne na lidi, zejména zaměstnance se středními a nízkými příjmy, či občany pobírající starobní a jiné důchody. To mě mrzí, protože před tím je nyní nikdo neochrání," konstatoval Ondřej Veselý. Bojovat budou i mimo sněmovnu I tak se sociální demokraté budou snažit vše komentovat mimo parlament. „Budeme bojovat i mimo něj, ale je to pro nás úplně jiná a velmi špatná pozice," dodal. Pokud se jedná o jižní Čechy, jsou výsledky voleb mnohem horší než jeho očekávání. „Nicméně v rámci republiky jsme byli druhý nejlepší kraj v rámci ČSSD, takže za to patří velké díky voličům," uvedl písecký místostarosta. Na kampani se nadřeli Těžká podle Veselého byla letos i samotná kampaň. „Zapojilo se mnoho kolegů, bylo nás několik desítek, které se zapojily a neuvěřitelně makaly. Díky tomu je Písecko neúspěšnější okres v rámci celého státu," míní. Obrovské zklamání dle jeho slov však je, že se pouze čtyři kraje dostaly přes pětiprocentní hranici. „Z toho opravdu nelze vymyslet celkový dobrý výsledek," řekl Ondřej Veselý. Výsledky i voliče ovlivnila touha po změně. „Lidé opravdu toužili odstavit premiéra. Nemohli nám samozřejmě odpustit, a s tím jsem se setkával v průběhu celé kampaně i při různých nepolitických setkání, že se držel u moci takový oligarcha a největší lump," podotkl. Letošní kampaň byla jiná v tom, že na ní ČSSD pracovala úplně sama. „Dříve nám pomáhaly agentury, placení zaměstnanci. Letos poprvé jsme vše dělali čistě sami a vkládali jsme do kampaně obrovské časové penzum," vysvětlil Ondřej Veselý. Bez práce nebyl a nebude O budoucnost strach nemá, i když už se do poslanecké sněmovny nedostal. „Otevřeně říkám, že mě nepřestává překvapovat, že se stále najdou lidé, kteří mi píšou SMS, emaily či vzkazy na messenger, i na mě křičí na ulici, kteří mají z výsledku voleb obrovskou radost," poznamenal. Osobně ho překvapuje zlo, které v těchto lidech setrvává. „Radost jim ale neudělám, bez práce nebude, nebyl jsem nikdy. Jednak jsem neuvolněný starosta města Písku a jednak jsem právník, advokacii budu znovu vykonávat, protože teď jsem na ní neměl čas," dodal s tím, že se chce volně vrátit k původní profesi. „Pojedu dál, lidem, co mě shazují, že budu bez práce, mohu vzkázat, že to se nestane. Bez práce nehodlám být ani do budoucna," uzavřel Ondřej Veselý.