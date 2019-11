V Hluboké nad Vltavou se v sobotu konala okresní konference České strany sociálně demokratické (ČSSD) za Českobudějovicko. Rozhodovala o nominacích na kandidátku pro krajské volby, které se chystají příští rok na podzim.

Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. | Foto: Archiv KÚ

Českobudějovická okresní organizace (ČSSD) navrhne podle Vítězslava Ilka, předsedy okresního výboru, do čela kandidátky současnou jihočeskou hejtmanku Ivanu Stráskou. Ta pro Deník v neděli navečer uvedla, že situace v ČSSD jí poněkud kříží plány. "Já jsem počítala, že kandidátku podpořím, ale ne jako lídr," řekla Ivana Stráská. V současné situaci, kdy není jisté, zda část členů ČSSD nebude chtít postavit novou kandidátku úplně mimo sociální demokracii, ale Ivana Stráská nevyloučila, že by mohla ČSSD do krajských voleb vést. "Uvidím, jaká bude vůle jihočeských sociálních demokratů," doplnila Ivana Stráská.