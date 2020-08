Věci nedaly dohromady samy, do sokolovny jim je na základě výzvy v městském rozhlase nosili i obyvatelé Lišova, pomohli rovněž účastníci příměstského tábora organizovaného místní školou. Lišovské sokolky se do sbírky pro Kabelkový veletrh, který se letos uskuteční 9. září v českobudějovickém IGY Centru, zapojují již tradičně.

S bohatou sbírkou se fotografovaly (zleva) Broňa Pokorná s Toníkem Douchou, Jiřina Jiráčková, Marie Brázdová, Jana Pelechová, Jana Nováčková, Marie Placatková a Jana Suchomelová.

Do sbírky pro veletrh můžete přispět i vy, a to ještě příští týden. Kabelky, bižuterii nebo dětské knihy v IGY Centru prodáme za symbolické ceny a výtěžek přerozdělíme společně s Nadačním fondem Jihočeské naděje mladým talentovaným Jihočechům.

Seznam sběrných míst:

Českobudějovicko

Redakce Deníku, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, 3. patro

Český rozhlas České Budějovice, U Tří lvů 1



IGY Centrum České Budějovice, informační stánek u vchodu z Pražské

Klubovna sokolovny Lišov, Žižkova 81 (sběr bude vždy v úterý od 18.00 - do 19.00 do konce srpna 2020)

Baby centrum Šikulka, České Budějovice, Rudolfovská tř. 634 (recepce po - čt od 8 do 19.30 hodin, pá od 8 do 18.30, so 8.30 až 18.30. Restaurace po - pa od 9.30 až 20 hodin, so 10 - 20 hodin)

Domov pro seniory Máj, Větrná 731/13, České Budějovice.

Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Obecní úřad Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, Knihovna, Školní 588, Ledenice

Knihovna Horní Stropnice

Infocentrum Borovany, Žižkovo náměstí 1

Knihovna Boršov nad Vltavou

Obecní úřad Vrábče