Nohejbal, volejbal nebo turistika, to je dnes hlavní náplň činnosti TJ Sokol Vitín. V obci působí jednota od roku 1957. „Jako děti jsme chodily cvičit do bývalé hospody,“ říká Pavel Petřík, který desítky let sportovce vedl jako předseda. V hospodě na sále byla k dispozici švédská bedna, bradla, cvičila se zde prostná. Po revoluci se ale objekt vrátil v restituci, byl prodán a nyní je z něj prodejna nábytku.

Centrem sportovního dění je dnes areál u fotbalového hřiště. Fotbalový oddíl obnovil Pavel Petřík v roce 1974. Se záštitou starší generace. „Táta dělal pokladníka,“ uvádí příklad Pavel Petřík s tím, že otcové byli třeba, aby působení oddílu bylo „pod nějakou pokličkou“. Několik let se tým pohyboval mezi III. třídou a okresním přeborem, pokoušel se o postup do I. B třídy ale nepovedlo se to a pak došlo ke sloučení se sousedním Ševětínem. „Slíbil jsem dobrým klukům, že je pustím. U nás hráli dobří hráči Leština, Němec,“ vzpomíná na spoluhráče, kteří pak působili i v krajském přeboru nebo divizi Pavel Petřík. Na samostatný tým zůstalo ve Vitíně málo lidí.

Pavel Petřík sám hrál nejvíce na levém křídle, ale i v záloze nebo středu obrany. A jak se vyrovnal se střídáním postů, které vyžaduje "obounohého" fotbalistu, jemuž nedělá problém vystřelit nebo udělat kličku pravou i levou? "Já mám obě nohy levé, tak to bylo jedno," říká vesele a se zjevnou nadsázkou sportovní nadšenec.

Jako funkcionář se pak zasadil o přestavbu kabin. „Já furt reptal, aby se to postavilo,“ ohlíží se s tím, že se stavělo před nějakými 12 lety. Přízemní objekt se tehdy změnil v dnešní patrový s hospodou v přízemí a čtyřmi kabinami a skladem v patře. Fotbalové hřiště dnes slouží příležitostným utkáním mladí vs. staří nebo přátelákům se sousedy. „Poseče se, uválí, hodí se sítě na branky,“ líčí Pavel Petřík nutné přípravy odpočívajícího zeleného pažitu. A nohejbalu nebo volejbalu patří další dvě hřiště vedle. V jednotě bývalo zpočátku na 150 členů. Skoro platilo: „Co chalupa, to člen“. Dnes má zhruba 60 členů a desítku let ji vede Ladislav Joza.

Vedle nohejbalu nebo volejbalu se členové věnují hlavně turistice, pěší i na kole. Například na Třeboňsku už má parta 15 až 20 pravidelných účastníků vyjížděk vyhlédnuté své trasy.

Další organizací činnou ve Vitíně jsou dobrovolní hasiči. Sbor dobrovolných hasičů obce Vitín byl založen v roce 1897. Po svém založení významně ovlivňoval dění v obci a samozřejmě požární ochranu adekvátní dané době. Činnost sboru měla svá více i méně úspěšná období a k jejímu zintenzivnění došlo počátkem 21. století. V roce 2015 byla k zásahům zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vitín, s kategorií JPO5, která má v současné době deset členů.

„Díky obci Vitín byla velmi pěkně zrekonstruována požární zbrojnice, kde je zázemí pro sbor, jednotku i další zájmové spolky obce,“ připomíná nedávnou opravu za vitínské hasiče Josef Vaněk. Přispěním ministerstva vnitra, Jihočeského kraje a obce, byl pro potřebu jednotky SDH pořízen dopravní automobil Fiat Ducato. Tak, jak tomu bylo po založení sboru, snaží se stávající sbor i nyní pomáhat s kulturně společenskými aktivitami obce, například pořádal už několikrát Den s hasiči na konci prázdnin a jednotka je nasazována při řešení případných krizových situací.