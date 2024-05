A co měli konkrétně provést? Podnikatel žijící přes 17 let v Čechách měl pořádat v letech 2016 až 2019 nábory dělníků na těžbu dřeva. „Využíval jejich nepříznivých ekonomických podmínek, dopravoval je do Halámek za 100 euro na osobu, čímž jim vznikal dluh. Navíc jim tam poskytoval ubytování v nevhodných podmínkách bez vody a toalet v objektu, kde se pohybovali i hlodavci,“ popsala státní zástupkyně Daniela Přibylová.

Krajský soud v Českých Budějovicích od ledna rozplétá případ dvou cizinců, manželského páru, který měl nelegálně podnikat na Jindřichohradecku.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Několika měl odebrat i osobní doklady. Ti pak prý pracovali 12 až 16 hodin šest dní v týdnu v lese a za odvedenou práci údajně dostávali neadekvátní odměnu, asi jen 1500 korun týdně (50 eur). Během čtyř let si měl na zakázkách od společností Jihozápadní dřevařská v Sušici a 1. písecká lesní a dřevařská vydělat téměř 10 milionů. Johny se měl dle obžaloby dopustit i znásilnění, konkrétně před čtyřmi lety na devatenáctileté prostitutce ve vlastním klubu, a nedovoleného ozbrojování, kdy u něj doma našli opakovací loveckou kulovnici Mauser a 14 ostrých nábojů, aniž by vlastnil zbrojní průkaz.

Společně měl manželský pár zajišťovat dovoz, zneužívat a vykořisťovat více než 10 rumunských žen v letech 2018 až 2021 v nočním klubu Kasanova, dříve zvaném též Mexiko či Renata. Některé z nich před soudem v pondělí 13. května promluvily osobně, jiné prostřednictvím videokonference z Rumunska.

Tanečnice a barmanka

Snědá bruneta středních let, která nyní prý pracuje v Německu v restauraci, vypověděla, že v klubu působila jako tanečnice a sexuální služby klientům poskytovala dobrovolně. „Na erotické služby došlo, jen když jsem sama chtěla. Je to tak pět, šest let zpátky, znám Johnyho i jeho paní, říkaly jsme jí Zlatka,“ popisovala.

Na místo se dostala přes kamarádku, společně s ní tam pracovaly další čtyři dívky. Měla prý nějakou písemnou smlouvu, ale neví, na co byla. Z 80 euro měla na bar odevzdat vždy 20. „Ty ceny byly dané, dostávaly jsme i provize z konzumace nápojů. Pracovala jsem tam tři měsíce, kolik jsem vydělala, přesně nevím,“ mlžila. „Klienti přišli, zkonzumovali, zaplatili, služby na pokoji platili zvlášť,“ uváděla.

V klubu prý i bydlela, ale za ubytování, úklid, pokoj a energie neplatila. „Mohly jsme kdykoliv odejít, násilné a nevhodné chování jsem tam nikdy nezažila,“ reagovala na dotazy soudce Milana Kučery a dalších přísedících. Do Čech prý jela za vidinou výdělku, vychodila jen osm tříd a dříve v Rumunsku pracovala jako pokladní v kasinu.

Kasanova prý fungoval jako noční podnik, bar. Zásoby nakupovala obžalovaná, dívky občas připravovaly nějaké občerstvení pro sebe i klienty. „Nikdy jsem nebyla napadena, nebylo mi vyhrožováno, chtěla bych, aby to už skončilo. Mám svůj osobní život,“ komentovala předvolání k soudu i předešlé výslechy na policii.

Johny využil svého práva a ptal se dívky také, zda je jí známo, že měl někoho znásilnit, nebo napadnout? „Ne, nic takového nevím, v tu dobu, co jsem tam byla já, se absolutně nic takového nestalo. Neslyšela jsem o tom a ani mě to nezajímá,“ uvedla. Ptala se i Zlatka. „Těch dvacet euro jste platila za ubytování nebo prostituci?“ „Já nevím, já ty peníze dávala, ale nevím za co,“ tvrdila Rumunka.

Podobně mluvila i druhá svědkyně. Ta na místě strávila jen sedm dní, protože klienti nechodili, a nic si nevydělala. „Pracovala jsem jako barmanka. Nechci se k tomu vracet, už jsou to tři nebo čtyři roky. Znala jsem pána i paní, máme společné jen to, že jsme tam byli. Nic mi neudělali,“ vyprávěla.

Zapadlý bar, kde se nedalo vydělat

Netančila ani nepředváděla striptýz. „Jen jsem dohlížela na klienty, ty ale moc nechodili. Nevím, co tam, kdo dělal. Johny chodil vždy jen na chvíli na návštěvu a pak hned odešel. Choval se dobře on i paní Zlatka, která na bar přinášela kávu a další nápoje,“ přibližovala.

Do zapadlého místa to prý klientelu netáhlo, sen na vydělání peněz se rychle rozplynul, a tak odešla. „Nikdo mi nebránil. Z Rumunska jsem šla za snem, jako každý jiný, chtěla jsem zkusit něco nového, vydělat si peníze,“ naznačovala žena, která má vychozeno deset tříd školy a živila se prostitucí i v Rakousku. Nyní prý pracuje v německé restauraci jako pomocná síla kuchaře.

Advokáti obžalovaných otec a syn Pavel Šedivý starší a mladší se ptali na výdělky, zda bylo možné přijít si v tomto konkrétním baru na dva až tři tisíce euro měsíčně prostitucí? „Ne, to nebylo možné. Ten podnik byl v takovém stavu, že se tam peníze nedaly vydělat. Zapadlé místo,“ opakovala. Papíry na ubytování prý žádné nepodepisovala. „To jsem si jistá,“ dodávala.

Dokazování se „vleče“, protože jde o složitý případ. Nutná je řada svědectví, většinou cizinců žijící v zahraničí a přítomnost tlumočníka Martina Rolníka. Obžalovaní navíc svou vinu od začátku popírají. Tvrdí například, že naopak dělníkům zajišťovali luxusní ubytování a na vše mají důkazy. Znásilnění je prý také vymyšlené, v době, kdy k němu mělo dojít, měl být Johny za hranicemi a zbraň, kterou u něj našli, opravoval kamarádovi, který bohužel mezitím zemřel.

Další jednání soudního senátu v této věci se uskuteční v polovině června. Podobný případ řešil krajský soud již minulý rok, šlo také o cizince, dva Rumuny a Rakušana a podnik Venus v Českých Velenicích. Všichni dostali nepodmíněné tresty (5,5 roku, 3 roky, 2 roky a 4 měsíce), po jejich odpykání mají být na dobu pěti let vyhoštěni z České republiky. Navíc dostali k úhradě i peněžité tresty (200 tisíc, 576 tisíc, 49,5 tisíce korun).