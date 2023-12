Listopadové hlavní líčení bylo odročeno pro nemoc obžalovaného, nyní podle soudkyně Soni Biskupové Fišerové už nic nebránilo jeho přítomnosti. I přesto zazněly závěrečné řeči i rozsudek bez jeho přítomnosti. „Informovali jsme obžalovaného, že pokud se nedostaví bez omluvy, bude shledán vazební důvod. Už jednou jsme jednání odročili pro onemocnění covidem-19, které doložil lékařskou zprávou,“ popsala s tím, že na základě rozhovoru s lékařem soud podruhé jeho omluvu neakceptuje.

A to i když tvrdí, že se nechce soudu vyhýbat. Přesto, že mu v prachatické nemocnici v úterý potvrdili příznaky covidové infekce a doporučili izolaci a klidový režim, nepovažuje soud jeho nepřítomnost za důvodnou. „Nemůžu být nucen v tomto stavu účastnit se jednání. Mohl bych nakazit přítomné v soudní síni. Jsem astmatik, a tak mám logicky delší a horší průběh léčení,“ nechal doručit písemné odůvodnění neúčasti.

Měl si vzít roušku a přijít

Soudkyně Biskupová Fišerová však konstatovala, že jeho přítomnost možná byla. „Omluvu považuji za účelnou, infekční průběh onemocnění je několik dní. Jeho stav je běžný a může trvat i několik měsíců. Mohl se dostavit, nebere antibiotika ani jiné léky na předpis, nemá těžký průběh, mohl si vzít roušku,“ podotkla a vyhověla žádosti jeho obhájce v konání líčení bez jeho přítomnosti.

Satan z Vimperka se cítí nevinný. Jeho komplic naopak přijme jakýkoliv trest

Během dopoledne bylo skončeno dokazování. To se týkalo zejména přehrávání odposlechů správkyně nočního klubu v Horní Vltavici, kdy se obhajoba snažila prokázat, že Vendula P. obchodovala s marihuanou na vlastní pěst, nikoliv společně s obžalovaným. Poodhalila se část historie nevěstince a dívek, které poskytovaly na Prachaticku eskortní služby a zároveň také užívaly s klienty marihuanu, pervitin či extázi. Drogám říkaly dobroty, čokolády či laskominy.

Satan měl společně s dealery Dominikem L., Michalem T., Martinem G. a výrobcem Ladislavem F. obchodovat značné množství pervitinu různé kvality. Za pomocí Ukrajinky také dovážel množství látek s anabolickými účinky z Moldávie a Bulharska.

Nelegální podnikání prokázali svědci i další důkazy

Státní zástupkyně Daniela Přibylová zmínila, že po opakování řízení byl obžalovanému dán dostatečný prostor k vyjádření ke všem skutečnostem. „Moje stanovisko po doplnění dokazování zůstává nezměněné, jednotlivé důkazy oslabují, svědci a jeho spoluobžalovaní se odmítají vyjadřovat, toho využívá obhajoba,“ tvrdila.

Dle jejích slov nelze pominout rozsáhlý spisový materiál, výpovědi svědků z jeho nejbližšího okolí ani prostorové a zvukové odposlechy a další důkazní materiály ze sledování policií a celní správou. „Třeba jen nákup dvou kilogramů jódu svědčí o tom, že ho používal na toxikomanské účely. Ačkoliv se po celou dobu páchání nelegální činnosti choval obezřetně, nastrčil za sebe někoho, kdo jednal jeho jménem, celé řízení zahltil svými vyjádřeními po podrobném studiu důkazních materiálů a snaží se překrucovat fakta ve svůj prospěch, jeho podnikání nebylo legální, jak tvrdí,“ míní státní zástupkyně.

Výpovědi svědků, i když se je snažil zpochybnit, podle Přibylové zapadly. „Vendula P. s ním žila, měla přehled o jeho aktivitách, Dominik L. s ním obchodoval pervitin, i Martin G. vypovídal o důležitých okolnostech, není důvod jim nevěřit, trvají si na svém, i když měli vlastní zdroje a obchody,“ uvedla s tím, že prokazatelná fakta jsou doložena také WhatsApp komunikací, provedenými platbami a dalšími objektivními důkazy.

Chtěl úplné zproštění

Obhájce Lukáš Kučera se odkázal na předchozí odvolání i námitky obžalovaného k procesu. Svědky označil za nevěrohodné z důvodu drogové závislosti. „Chalaš vypovídal, vysvětloval a odpovídal na dotazy. Dominik L. odmítl výpověď, v pochybnostech je soud povinen připojit se k panu Chalašovi. Další svědkyně vypovídala vyhýbavě, i její věrohodnost byla pochybná, Vendula P. řadu věcí zamlčela, vypovídala nepravdivě, měla poměr se svým dealerem a byla ráda, že se obžalovaného zbavila,“ uváděl.

VIDEO: Satan z Vimperka se vrátil před soud. Zálibu v ženách sdílí s komplicem

Upozornil také, že část odposlechů nebyla dobře slyšitelná, zajištěné věci jako vozidla, čtyřkolka a motocykly nepocházely z trestné činnosti a peněžitý trest je v rozporu se zákonem. „Skutky nepovažuji za dostatečně prokázané, v případě drog jen občas někomu něco dal, ale jiná trestná činnost se neprokázala,“ sděloval a navrhoval úplné zproštění viny.

Požadoval další odročení, aby mohl jeho klient pronést poslední slovo. „To je můj závěrečný návrh,“ řekl Kučera. Soudkyně Soňa Biskupová Fišerová však upozornila, že všechna práva jeho klienta jsou saturována. Závěrečnou řeč a poslední slovo mohl zpracovat písemně a nechat svého právního zástupce přednést, proto nepovažovala za nutné znovu proces odročovat.

Soudní senát po dvacetiminutové přestávce vynesl verdikt vinen v obou bodech obžaloby. Rudolf Chalaš měl objednávat anabolika v Moldávii za účelem zvýšení svalové hmoty, tyto látky testoval sám na sobě a dokládal růst svalů fotografiemi. Další vinen zaznělo i v případě distribuce drog, té se měl dopouštět sám i jako člen organizované skupiny, a to ve větším množství, které se nepodařilo přesně určit. Obchodovat měl v řádech desítek kusů tablety extáze a v řádech desítek gramů pervitin i marihuanu nejméně od ledna 2020 do svého zadržení v roce 2021. Hrozil mu trest v sazbě od 2 do 10 let odnětí svobody.