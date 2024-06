Tentokrát k soudu dorazili svědkové z rodiny i babička dívky, která dosud s obžalovaným žije. První vypovídal starší bratr poškozené. Do městečka na Táborsku jezdili za babičkou. „Je to asi 15 let, co se seznámili. Jezdili jsme tam na návštěvy, kávu, oběd, jednou i na zabijačku,“ vzpomínal.

Svěřila se, ale nechtěla to hlásit

Tvrdil, že mu sestra potom vše řekla a ulevilo se jí. „Svěřila se mi asi před čtyřmi lety, že ji osahával. Řekla, že je to tajemství a nemám to nikomu říkat. Neřešil jsem to, ale už jsem chápal, proč tam nechce,“ popsal s tím, že ho zároveň žádala, aby se o to víc nestaral a nechtěla do toho tahat policii.

Když byla v 9. třídě, všiml si, že se sebepoškozuje. „Řezala se do rukou. Pohádali jsme se, přiznala se, že z toho má psychické problémy. Měl jsem o ni hrozný strach, aby si něco neudělala,“ uvedl dále. Dívka prý potom společně s rodiči vyhledala pomoc psychologů i psychiatrů a na popud OSPOD se vše nakonec nahlásilo i policii. „Změnilo ji to ale výrazně, nemá z ničeho radost, je pořád podrážděná, smutná a uzavřená do sebe. Bojí se cestovat sama autobusem a být ve společnosti více lidí. Předtím byla veselá a usměvavá,“ dodával.

Z hezkých prázdnin se stala nuda

Dívka prý dosud bere silná antidepresiva a občas i léky na spaní, protože má noční můry. Je introvertní a komunikace vázne, to potvrdil i její otec. Za babičkou a jejím přítelem prý jezdila do městečka na Táborsku ráda. „Někdy si pobyty prodlužovala, jindy se jí stýskalo a jeli jsme pro ni dřív. Pak tvrdila, že je tam nuda nebo se musí učit a už tam nechtěla,“ naznačoval s tím, že si hledala různé výmluvy.

Popsal také příhodu, když tam jednou s rodiči z donucení jela a děda ji chtěl obejmout. „Úplně od něj uskočila a odtrhla se, bylo to v kuchyni u stolu,“ říkal tatínek poškozené. I on pozoroval postupné a plíživé změny v chování. „Předtím měla hrozně aktivit, najednou byla uzavřená a nechtěla nikam chodit,“ srovnával.

Podrobnosti pak uváděla emotivně i maminka dnes téměř osmnáctileté dívky, v jednací síni se jí klepal hlas a došlo i na slzy. „Ze začátku měli hezký vztah, s dědou se objímali, on ji i lechtal. Zval ji na prázdniny a ona si tam hrála se psem. Dřív si hodně zpívala, ale pak přestala. Začala být smutná a říkala, že tam nechce ani na návštěvu,“ opakovala.

Matka jí omlouvala i absenci ve škole. „Tvrdila, že je jí špatně, nemůže dýchat. Klepala se, byla bez energie. Nesoustředila se. Měla opravdu veliké potíže chodit do školy a necítila se vůbec dobře mezi lidmi,“ popisovala změny v chování dcery.

Rodiče hledali příčinu ve škole, mysleli si, že může jít o šikanu či změnu chování vlivem puberty. „To jsme později vyloučili. Všimli jsme si, že se stranila jeho společnosti a kontaktu s ním, odmítala i vítací pohlazení,“ sdělovala.

Když později i ona zjistila, co se údajně mělo stát, vůbec se nedivila. „Svěřila se, ale nechtěla to nikomu říkat, ani jít na policii. Měla obavy, že na ni budou všichni oškliví a nechtěla, aby byla babička smutná. Nakonec ale usoudila, že potřebuje odbornou pomoc,“ podotýkala.

Ilustrační foto. Krajský soud v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováKdyž to oznámili babičce, postavila se na stranu svého přítele. „Říkala, že tomu nerozumí. Přestali jsme se úplně vídat, když nám řekla, že je zase u něj,“ řekla.

Soudkyně Soňa Biskupová Fišerová se dotazovala na možný majetkový motiv, kterým se hájí obžalovaný. „Babička dala manželovi a dceři asi sto tisíc, ale sama. Nikdy jsme nic nechtěli, ani nás to nenapadlo,“ reagovala.

Babička si ničeho nevšimla

K výslechu před obědem přišla i babička dívky, partnerka obžalovaného. Tvrdila, že jde o hodného a pracovitého muže, kterému věří. Podivovala se prý nad trestním oznámením i nad soudním řízením. „Vše jsem se dozvěděla od jiných lidí, nikdy nám to nepřišli říct. Nikdo o tom s námi nemluvil a pak přišli s tím, že se nebudeme stýkat,“ uváděla.

„Jak by bylo možné, že by se něco takového stalo? Všude byly dveře vždy dokořán, kuchyně, obývák i ložnice. Vždy jsem byla s nimi,“ podivovala se. I když jí soudkyně upozornila, že když bude lhát, může být trestně stíhána, stále si vedla svou. „Není mi to jasné. Všichni jsme všechno dělali spolu, nikdy nebyli spolu sami, když jsem myla nádobí, on ho utíral. Chodily jsme s vnučkou na vycházky a za kamarádkami a on doma pracoval na zahradě, dělal dřevo a podobně,“ kroutila hlavou.

Ani s ní prý muž, který má čistý trestný rejstřík, nikdy neměl žádné intimnosti. „Vyhovovali jsme si. Žádný sex mezi námi neexistoval. Nikdy to nechtěl on, ani já to nechtěla,“ konstatovala.

„Jste si jistá, že nikdy nebyli spolu sami?“ ptala se soudkyně. „Ano. Nikdy by mě nenapadlo, že by jí mohl něco udělat. Pořád tomu věřím,“ opakovala. Ale potvrdila, že na gauči sledovali televizi společně vleže s dívkou uprostřed. „Někdy s námi ležela, ale to bych si musela všimnout. Neusínala jsem u televize. Nevšimla jsem si odtažitého chování, ani odporu k němu z její strany. Proč k nám nechce, nikdy neřekli,“ uváděla dále. „Je mi to hodně líto, ale nedá se nic dělat,“ uzavřela.