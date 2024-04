Další líčení před soudním senátem krajského soudu se uskutečnilo v úterý 9. dubna dopoledne. Došlo dokonce na uzavření dokazování a závěrečné řeči obžaloby i obhajoby. Proces, který je plný zvratů a nejasností, se tak chýlí do finále. Ve středu ráno podle soudce Jaromíra Hájka zazní rozsudek, seniorovi hrozí sazba od 5 do 12 let ve vězení. Zmocněnec poškozené dívky advokát Martin Cypris žádá také odškodné ve formě nemajetkové újmy ve výši 100 tisíc s úroky.

Mládež si vše vymyslela?

Obžalovaný cizinec dlouhodobě žijící v Čechách od začátku procesu ani během vyšetřování nevypovídá. Práva na závěrečnou řeč nakonec využil. Osazenstvo v soudní síni, které spíše očekávalo omluvu, však překvapil svým rezignovaným projevem. „V minulosti jsem byl soudně trestán, cokoliv řeknu, nemá žádnou váhu. Nic se nestalo, kdybych ji znásilnil, tak proč by za mnou chodila pak na kafe? Ona žije plným sexuálním životem. Vím to, co se tam (pozn. red. na statku, kde pracoval jako ošetřovatel dobytka) děje, proto jsem jim tam překážel,“ tvrdil.

Obvinění ze znásilnění a soud se prý pro zúčastněné mladistvé stal nejjednodušší způsobem, jak se jeho osoby nadobro zbavit. „Chtěli se mě jen zbavit, a dělat si, co chtějí. Byl jsem ve vsi oblíbený, měl jsem tam všechny lidičky rád. Teď už mi nezůstalo nic, ani žádného kamaráda už nemám. Je mi jedno, jestli mě odsoudíte,“ uvedl s tím, že už nemá, co by k tomu řekl.

Krajský soud v Českých Budějovicích. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Dívka se tehdy v noci podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové omámila sedmi dávkami látky fenibut a cigaretou marihuany. „Byla bezvládná. Nemohla se bránit slovně ani fyzicky. Osahával ji, zasouval prsty do přirození, pokoušel se i o soulož, ale to se mu nepovedlo a svého jednání zanechal se slovy: Nemohu se tam dostat. I tak zneužil zvlášť zranitelnou oběť a vykonal na ní pohlavní styk srovnatelný se souloží,“ konstatovala s tím, že důkazy a skutkové okolnosti podle ní tvoří logický celek.

Skutek se podle obžaloby skutečně stal a spáchal ho právě obviněný. Znalci z oboru psychologie a sexuologie u něj neshledali žádnou deviaci ani psychickou poruchu. Označili ho také za plně trestně odpovědného. K tíži mu pak obžaloba vytkla také problémy s alkoholem a podobné skutky spojené se sexuálním zájmem o nezletilé už v minulosti. Naznačila také, že pravděpodobně před soudem nestojí naposledy, protože měl mít pohlavní styk i s další nezletilou.

Využil bezbrannou oběť

Teprve dvanáctiletá dívka se ocitla v útlém věku podle zmocněnce Martina Cyprise v závadovém prostředí a je opakovaně traumatizovaná i kvůli soudnímu řízení. „On tvrdí, že jim jen poskytoval místo, kde mohli nezřízeně pít alkohol, kouřit a hulit trávu či užívat látky jako fenibut. Přítomnost mladých dívek mu ale byla příjemná, fenibut a THC moji klientku učinil snadným cílem, proto neskončil jen u sexuálních narážek a vulgárních poznámek. Její výpověď je však konzistentní, navíc byla kvůli němu vystavena druhotné traumatizaci nejen kvůli výslechům a posudku znalkyně, ale i tomu, že široké okolí malé vesničky vše ví, a navíc jí to nevěří. Nechápe, proč od začátku nevypovídá, co se dělo. Možná by ocenila omluvu,“ podotkl s tím, že na výši odškodného trvá.

Skutek se vůbec nemusel stát

Oproti obžalobě, která mu navrhla trest v dolní polovině trestní sazby, jeho obhájce Jan Röhrich požádal soud o úplné zproštění svého klienta. Údajně zneužitou dívku označil za nevěrohodnou i z hlediska její minulosti, kdy několikrát pobývala kvůli výchovným problémům v diagnostickém ústavu.

„Podstatné detaily výpovědi se liší. Podle dětské psycholožky má sklony ke lhaní, ani závěry nesvědčí jednoznačně pro to, že se skutek stal. Jsou tam věci budoucí důvodné pochybnosti. Údajní přímí svědci události tvrdí, že tomu nebyli přítomni,“ popisoval s tím, že tak nejde dělat jednoznačné závěry.

Krajský soud v Českých Budějovicích od února řeší případ znásilnění na jednom z jihočeských statků, kde trávila čas mládež od 12 do 21 let.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Při odchodu ze statku v ranních hodinách se dívka prý chovala normálně. „Nejevila žádné známky znásilnění, konzumovala kafe a odcházela domů. Mám za to, že není prokázán logický řetězec událostí a ani to, že k tomu skutečně došlo,“ uzavřel.