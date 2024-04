Jak hned v úvodu uvedla státní zástupkyně Dagmar Šimáková, obžalovaný D. J. měl o letních prázdninách roku 2022, v době, kdy ještě žil s tehdejší manželkou, její dcerou a jejich společným synem v jedné domácnosti, nezletilou dívku i přes její aktivní odpor znásilnit. Podrobnosti, které školačka uvedla, si podle ní ve svém věku mohla těžko vymyslet či je dokonce bez přístupu k pornografii znát.

Večer plný intimit?

Vše se údajně stalo v době, kdy matka nebyla doma. Minimálně část událostí ale měli vidět mladší bratr a opilý strýc děvčete. Poškozená školačka ve výpovědi, která se u soudu pouštěla ze záznamu, mluvila o tom, že jednoho dne padla nabídka k sexu, tu odmítla. Ve speciální výslechové místnosti pro nezletilé předváděla situace, při kterých ji měl nevlastní otec opakovaně před svědky osahávat na hýždích. Popisovala i inkriminovanou noc, během které se údajně v ložnici rodičů, v koupelně a na záchodě odehrávalo znásilnění s řadou různých intimních kontaktů. S pomocí panenek názorně sehrála i otčímův pokus o klasickou soulož. „Myslela jsem, že by to neudělal, a ono se to stalo. Říkala jsem, že to nechci, ať mě nechá, kopala jsem ho nohama,“ odpovídala dívka při výslechu na dotazy, jak se bránila.

„Já nikdy nic takového neudělal, nic jsem neprovedl a jsem tu neprávem,“ reagoval na podrobný popis sexuálních aktivit, které se údajně odehrály, obžalovaný. „Má žena si začala poměr s mladším klukem, tehdy mu ještě nebylo ani patnáct let, a když jsem to nahlásil a ona s dětmi se odstěhovala, rozhodla se mi takhle pomstít,“ vysvětluje si, jak vzniklo obvinění.

Krajský soud v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak vypověděla matka děvčete u soudu, onoho večera si sice všimla zvláštních věcí, nepřikládala jim ale význam. „Šla jsem se ten den bavit, když jsem se vrátila, byly děti nahaté v posteli, nahý manžel seděl v křesle, na židli seděl i můj opilý oblečený bratr,“ popisuje scénu, kterou spatřila v ložnici. Tehdy jsem se ale nikoho na nic neptala a děti poslala do pokojíčku spát. Podobná situace se měla v domácnosti odehrát již dříve, když načapala svlečené děti v pokojíčku. Ani tehdy matka po detailech nepátrala, jak ale vyplývá z výpovědí více svědků včetně poškozené dívky, chlapec se zřejmě dostal k pornu, které ho inspirovalo k experimentům se sestrou.

S výpovědí dívky víceméně koresponduje i svědectví jejího strýce, který v té době žil s rodinou ve společné domácnosti a měl být dokonce v bytě i kritickém okamžiku. „Když jsem přišel domů, vyšel D. J. z pokoje a tvářil se divně. Myslel jsem, že je tam s mou ségrou a chtějí mít soukromí. Pak prošla neteř jen ve spodním prádle na záchod nebo do koupelny, D. J. v trenkách šel hned za ní, byli tam asi deset minut. Když se vraceli, zaslechl jsem, jak holka říká, aby toho nechal, tvářila se, jako by spolu něco měli. Moje chyba, že jsem nereagoval. Pak si lehli do postele. Když přišla ségra, viděl jsem, jak D. J. z neteře uhnul,“ vyprávěl v jednací síni. Tam byl v poutech předveden z věznice, kde si odpykává trest za jiný delikt.

Dlouhé mlčení

Co se tehdy odehrálo, si strýc poškozené údajně hned po události sepsal. Tento dokument, kterým rovnou promlouvá k soudu, přinesl na přelíčení. Ovšem až do okamžiku, kdy se jej soudce Jaromír Hájek zeptal na podrobnosti onoho večera, o incidentu přede všemi mlčel. „D. J. mi pohrozil, že jestli to řeknu, vyhodí mě z bytu,“ vysvětloval. Na dotaz, proč nic neoznámil ani poté, co se odstěhoval, odpověděl, že spoléhal na to, že vše prozradí sama dívka.

Ta ale se svými blízkými o svém zážitku dlouho nemluvila, prý z obav, že ji nevlastní táta fyzicky potrestá. Svěřila se údajně jen kamarádce. Vše vyšlo najevo až po rozchodu D. J. a její matky. Podezření, že se mezi dcerou a jejím nevlastním otcem mohlo stát něco nepřípustného, pojala matka poškozené, když údajně mladší syn v rodině naznačil možný sexuální delikt otce. Tehdy již s manželem nežila, s novým mladičkým partnerem čekala dítě, dceru měl v péči její biologický otec a ona sama se vyhýbala kontaktu s děvčetem. Zda jí otčím něco udělal, se školačky zeptala až po mnoha měsících, když na návštěvě v rodině biologického otce řešila jiný její výchovný problém. Část viny za lumpárnu kladla tehdy dívka na otčíma a na dotaz, co jí ještě udělal, měla školačka odvětit: „Znásilnil mě.“ Do té doby se dívka podle několika svědků o události nikomu z dospělých ani náznakem nesvěřila.

O tom, že by měl mít oplétačky se zákonem, prý ještě skoro rok poté, co se mělo údajné znásilnění odehrát, netušil ani obžalovaný. Po rozchodu s manželkou si našel novou přítelkyni a nezletilého syna si D. J. až do doby, kdy jej začala vyšetřovat policie, brával na víkendy.