Podle státní zástupkyně Libuše Pospíšilové měl důchodce dívku zneužívat v blíže neurčené době od roku 2014 do roku 2018, kdy jí bylo teprve osm až dvanáct let. „Šlo o vnučku přítelkyně, která jezdila za svou babičkou na prázdniny. K trestnému jednání došlo nejméně ve dvaceti případech, když se v obývacím pokoji před spaním dívala na televizi, tak k ní přiléhal, osahával přes oblečení i pod ním na prsou a přirození a třel se o ni penisem, když nebyla babička v místnosti,“ popisovala s tím, že následně po holčicce chtěl, aby to nikomu neříkala.

Sex neměl už přes 15 let

Starobní důchodce všechno popírá a tvrdí, že si to rodina vymyslela a dívku „naočkovala“, aby z něj dostala peníze. Ten během jednání prohlašoval, že roky dělal vedoucího prodejny, kde pracovaly samé ženy a v životě si na žádnou nic nedovolil. Sex měl naposledy asi v pětašedesáti, než mu zemřela manželka. S babičkou dívky má pouze platonický vztah, na kterém se domluvili, aby nebyli sami. „Nám to vyhovuje. Sex jsme nikdy neměli, pomáháme si jako přátelé. Jsme spolu asi od roku 2010, ona si intimnosti nepřála a já už jsem stejně nemohl. Když se to nepoužívá, za dva, za tři roky to klesne a už to nejde,“ uváděl.

Dívka k nim jezdívala vždy na několik dní až týden o velkých prázdninách, přespávala v jeho domě různě s rodiči, kamarádkami i sama, v roce 2018 přestala jezdit úplně a nikdy neuvedla důvod. „Nebyl jsem s ní nikdy sám. Čtyřiadvacet hodin s námi byla babička, nikdy jsme se nehádali, nikdy nebyly zavřené dveře, nikdy jsem ji neviděl nahou, spávala v obýváku, kde jsme se všichni společně na gauči dívali na televizi. Nedotýkal jsem se jí přitom. Jednou jsem ji pohladil po vlasech a ramenou, když se jí stýskalo,“ opakoval obžalovaný, který by prý v životě nikomu neublížil, protože na to nemá povahu.

Krajský soud v Českých Budějovicích od pondělí 6. května řeší případ možného čtyřletého zneužívání nevlastní vnučky dědečkem. Ten je nejen kvůli svému věku 81 let, ale i zdravotnímu stavu vyšetřován na svobodě.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Trestní oznámení považuje za účelové. „Nevím, proč se to děje. Peníze dělají z člověka zvíře. Babička jim už svoje úspory dala, vysvětluji si to tak, že chtějí další peníze. Myslím, že jim to poradila teta,“ polemizoval.

Není nebezpečný a nemá žádnou poruchu

Dopoledne si přítomní v jednání síni vyslechli posudek sexuologa Jaroslava Zvěřiny. Vyučený řezník je podle něj heterosexuál bez sexuální deviace. Na falografu (pozn. red. přístroj na měření fyziologických reakcí penisu zejména objemu, obvodu a teploty) měl slabou a podprůměrnou reakci na dospělé a dospívající ženy, také mírné vzrušení projevil u lesbických párů. „Nikdy se s ničím neléčil, nemá psychiatrickou diagnózu, není a nebyl závislý na alkoholu ani drogách. Reaguje přiměřeně svému věku,“ konstatoval táborský sexuolog s tím, že jeho pobyt na svobodě není nebezpečný.

K tomu advokát Jaroslav Blažek prohlásil, že závěry soudního znalce plně korespondují s výpovědí obžalovaného.

Uvědomila si to zpětně

Přehráván byl také autentický záznam z policejního výslechu poškozené. Dívka se podle svých slov bála komukoliv cokoliv říci. Svěřila se nejdříve bratrovi, který ji nebral vážně. Později kamarádkám i rodičům. První dospělý, který to věděl, byla maminka nejlepší kamarádky. „Svěřila se mi na přelomu roku 2021 a 2022, uvědomila si, co se asi stalo, a že takové věci se malým dívkám nedělají. Mluvila o minulosti, letních prázdninách a dědečkovi, nechtěla jsem zklamat její důvěru, ale byla jsem v šoku,“ popsala žena ze Středočeského kraje.

Následně na její popud vše do dvou, tří týdnů svěřila i rodičům a následně policii. „Osahával mě přítel babičky od táty. Jezdila jsem tam někdy na týden někdy na pár dnů, jinak jsem byla na táborech nebo dovolené, jak byl čas. Ono to bylo vždycky jakoby objímání, pak mi ale sahal na zadek a hladil mě po něm, to mi vadilo,“ vzpomínala.

Přes kalhotky se jí měl dotýkat i mezi nohama, sahat jí na prsa pod tričko většinou večer, když byla v pyžamu a ležela. „Babička o tom nejspíš nevěděla, nebo si nemyslím,“ řekla do protokolu. Děda jí prý opakovaně tvrdil, že to nesmí nikomu říkat a ona to nechápala. Když pak přijela s tatínkem, bylo jí divné, že se vyhýbá kontaktu, na druhou stranu byla ráda a raději utíkala se psem na dlouhé procházky.

Až později si uvědomila, že jsou to věci, které se malým holkám nedělají. „Byla jsem starší, mluvilo se o tom ve škole, na různých přednáškách. Pochopila jsem to. Uvědomila jsem si, že to není v pořádku a normálně se to neděje,“ vysvětlovala.

Dědovi se začala vyhýbat, následně jezdili jen na krátké návštěvy. Pak přestali úplně, rodiče jí nebránili, vymlouvala se na učení, kamarády a čas. Nyní prý lituje, že to neřekla dříve, že to mohlo být lepší. Uvědomila si prý, že nejsou všichni takoví, ale stejně se bojí i letmých dotyků v autobuse, při nákupu a při různých situacích na veřejnosti. Má strach zejména z cizích mužů. Vadí jí hlučná společnost, má problém oslovit cizí lidi, s tím vším souvisí psychické problémy, které vygradovaly až k sebepoškozování a medikaci.

Další svědky si obhajoba přála slyšet osobně. Rodiče děvčete, kamarádky, babičku i odborníky v oborech psychologie a psychiatrie. Zajímavé je, že děti obžalovaného odmítly před soudem svědčit, s dcerou se dlouhodobě nestýká od smrti matky, syn mu řekl po telefonu, že dělá ostudu. Proces pokračuje i v následujících dnech.