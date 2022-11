Procházku přírodou si zde užili například Pavel a Leona (na snímcích se psem) z nedaleké Dobré u Stožce. „Je to opravdu nádhera, líbí se mi, jak to doplnili a celkově opravili,“ hodnotil Pavel ve čtvrtek odpoledne.

Místy pochůzkové plochy původně chyběly, teď je vycházková plocha kompletní. „Nedalo by se tu chodit, jak je teď podmáčeno. Vyřešili to skvěle, fakt se to povedlo,“ dodala Leona.

Pro cestovatele doporučili i možnost obejít celý okruh kolem řeky. „Není nutné se vracet po lávkách, ale projít se zpět do tábořiště kolem toku po zelené značce, je to příjemná vycházka, když je hezky,“ poznamenali.

Soumarské rašeliniště je otevřené, má nový chodník

Jak již dříve informoval mluvčí NP Šumava Jan Dvořák, nový chodník vyšel na 4,5 milionů korun bez DPH. Aktuálně správci NP Šumava realizují opravy lávek na Chalupské slati, a tak je pro veřejnost tato lokalita dočasně uzavřena.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

1,5 kilometru dlouhé stezka zavede poutníka na rašeliniště u Soumarského mostu v blízkosti vodáckého kempu a řeky Vltavy, bonusem okruhu je desetimetrová vyhlídková věž, z které se lze rozhlédnout po celém prostoru rašeliniště. Má rozlohu 85 hektarů a vyvíjelo se asi 9 tisíc let. Na rašeliniště smí pouze pěší, přes zimu je uzavřenou kvůli výskytu vzácného tetřívka obecného.