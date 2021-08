"Tlak z Horních Rakous se vyplatil: Zcela překvapivě oznámila ministryně v pondělí odpoledne výsledek přehodnocení překlenutí této mezery k hranici ve Wullowitzu, které mělo být vyhlášeno až na podzim: žádné další úpravy projektu kvůli potřebě zvýšených protihlukových zábran nebudou," informuje list a dodává, že kromě toho chce Gewesslerová urychlit také stavbu Summerauské železnice.

„Je velmi potěšující, že posouzení vlivu stavby na životní prostředí a otázka nového přehodnocení překlenutí mezery na S10 byly pozitivně uzavřeny - nic jiného se ani nedalo očekávat," řekl zemský hejtman Thomas Stelzer. "Tím projekt důležitý pro lidi regionu zdolal rozhodující překážku. Čekáme, že teď bude plynule zrealizován." Potěšen je i starosta Rainbachu Günter Lorenz a poděkoval všem, kteří zdejší lidi podpořili, především spolkovému kancléři Sebastianu Kurzovi a Thomasi Stelzerovi.

Hejtman Stelzer pozitivně reagoval i na to, že ministerstvo chce rychleji stavět i železniční spojení do Čech, napsal Volksblatt. "My jsme spolkové vedení vícekrát upozorňovali, že vedle výstavby S10 potřebuje vyšší hodnocení i železnice. Tratě mezi Lincem a Prahou, stejně jako mezi Lincem a Budějovicemi, jsou pro dnešní dobu příliš pomalé. Výkonné vlakové spojení s Českem je důležitým krokem, jak naše regiony lépe propojit a vytvořit v nich nové pracovní příležitosti."

Podle Gewesslerové se k přesnější podobě urychlení stavby mühlviertelské rychlostní silnice v nadcházejících týdnech sejdou u kulatého stolu zřizovatel Asfinag a zástupci místních občanů. K vylepšení vlakového spojení Linec - Praha bude ministerstvo společně se spolkovými drahami ÖBB hledat cestu k dosažení podoby vysokorychlostní trati. "Pokud to dopadne pozitivně, mohla by doba jízdy mezi Lincem a Prahou být zkrácena skoro na polovinu, na dvě a půl hodiny, a mezi Lincem a Budějovicemi na hodinu," uzavírá Volksblatt.

Jak svět vidí lineckou kampaň

Náš web podrobně sleduje propagační video Linec je Linec, které připravil a rozšiřuje tamní Tourismusverband. Jaké má ohlasy v zahraničí?

Významný německý deník "Süddeutsche Zeitung" (SZ) o něm psal pod titulkem "Linec ,viruje´", a k tomu je třeba vysvětlit v originále užité slovo "vital". "Objevily" jej www a sociální média v polovině devadesátých let. Pojem vychází z medicíny (virus) a vyjadřuje něco, co se rychle šíří - slovní obrat, obraz, článek nebo videoklip je tisícinásobně otevírán uživateli internetu. Zprvu to bylo hlavně e-maily, teď je to přes facebook, twitter, youtube, tik tok nebo whatsap. Videoklip, který "jde viral", se prostě šíří explozivně a vlastně bez většího přičinění tvůrce nebo zadavatele, a to je i v případě "Linec je Linec".

V textu SZ video nazval "nestydatě veselým", a protože ředitel turistiky Georg Steiner je Dolnobavorák a radní za CSU v Pasově, má list dílko taky trochu "piefke", což je nejčastěji míněno jako někoho znehodnocující, v tomto případě Němce.

'Linec je vesnice', a jak to vidí za hranicemi…Zdroj: Deník/PNP

Švýcarský bulvár "20 minut" zprávu opatřil titulkem "Nové reklamní video lineckého turistického svazu přivedlo politiky do varu". Seriózní "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) psal pod titulkem "Nadmíru otevřené (upřímné) reklamní video rozděluje Linec". Turistický ředitel chtěl "mrzutými důchodci, líbajícími se ženami a vystrčenými prostředníky přilákat návštěvníky, a teď se musí obávat o svůj džob".

Našli houbu "hlavonožce"

Čtenářka PNP Christine Kappenbergerová před několika dny na procházce narazila na "chobotnicovou houbu" podobnou mořské hvězdě. "Jedná se nejspíš o Květnatec Archerův," napsal list. "Tento houbový exot sice není jedovatý, ale kvůli svému silnému zápachu je pokládán za nepoživatelný." U nás je někdy označován za "houbu s červenými chapadly" nebo za "ďáblovy prsty". Dodejme snad, že krásný ale je!

Krásný, ale páchnoucí…Zdroj: Deník/PNP

Vytrvalci

Jednu z věcí, které Rakušanům nemůžeme upřít, je snaha dávat si do těla. Teď to zase dokázali dva z Mühlviertlu. Esther Fellhoferová (31) z Rohrbachu vyhrála o víkendu závod žen na 160 mil Kitzbühelskými Alpami (KAT 100) ve Fieberbrunnu časem 29:05 hodiny, Marco Hofstätter z Herzogsdorfu (okres Urfahr-venkov) byl v absolutním pořadí třetí za 28:49 hodiny. Celkově vyhrál Stefan Schaffer z Lungau za 26:11 hodiny. Fellhoferová byla pátá. Před týdnem vyhrála také Großglockner Ultra-Trail (84 kilometrů, 5000 metrů převýšení) časem 11:13:25 hodiny. Startovalo v něm 43 žen!

V kopcích patří k nejlepším…Zdroj: Deník/OÖN

Oba ultras jsou na privátním snímku.

Policie hledala selata…

V neděli zasahovala policie v "ráji zvířat Schabenreith" u Steinbachu v okrese Kirchdorf na Křemži v Traunviertlu, píší OÖN. Místo je útočištěm pro odložená, týraná, stará nebo nemocná domácí a užitková zvířata. Hledala Mickeyho a Jackiei, dvě čtyřměsíční selata, která zmizela v Burgenlandsku.

Ve čtvrtek je aktivisté osvobodili z výkrmny v Pöttelsdorfu u Mattersburgu, ve které je drženo za nevhodných podmínek kolem 3000 vepřů. Ochránci zvířat postavili před fabrikou výběh, ve kterém obě selata strávila asi dvanáct hodin poprvé na čerstvém vzduchu, bez roštu příček přes tvrdou podlahu, zato na slámě a s křupavým ovocem a zeleninou k snědku, popisuje list.

"Jak má být s párem naloženo dál, v tom jsou rozpory," pokračuje deník. "Zemědělec zjevně nejprve slíbil, že prasátka aktivistům přenechá, ale později to odvolal. Ti pak zavolali do Schabenreithu, aby si je vyzvedli. Když po několikahodinovém vyjednávání ke shodě nedošlo, odjeli jsme bez nich, řeklo vedení útulku. Teď prý prasátkům zjevně hrozí porážka."

Nechali 'zajatce' přivonět k životu, ale kde je jim konec…Zdroj: Deník/OÖN

Po vyklizení výběhu v Pöttelsdorfu policií ve čtvrtek byla podle ochránců zvířat selata nalezena v pátek ráno "neznámými osobami" v transportním přívěsu a odvezena "do bezpečí" na neznámé místo. Od té doby nejsou k nalezení, ani na "dvoře milosti" u Steinbachu nebyla. Policie proto věc šetří pro podezření z krádeže. A ochránci zvířat kritizují: "Teď je s velkým nákladem pátráno po dvou vysvobozených prasátkách, místo aby bylo provedeno víc kontrol v chovech," říká předseda Spolku proti zvířecím fabrikám (VGT) Martin Balluch. Jeho sdružení chce chovatele z Pöttelsdorfu žalovat za týrání zvířat, končí OÖN.

Marie a Jakub vedou

Žebříček nejoblíbenějších jmen v Rakousku loni vedli Marie a Jakob, napsala OÖN. Vystřídali Emmu a Maximiliana. Statistika vyhodnotila první křestní jména 40 669 děvčátek a 42 934 chlapců. Pro děvčata vybralo 734 rodičů jméno Marie, u kluků bylo 794 pro Jakoba. Marie poskočila o tři místa a vyhrála poprvé, Jakob si polepšil o dvě místa. Marie byla v desítce nejoblíbenějších jmen poprvé v roce 2009 jako osmá a postupovala - 2016 a 2017 byla třetí. Jakob skončil v desítce poprvé roku 2010, a to jako desátý. V letech 2015, 2018 a 2019 byl třetí.

Další pořadí 2020: děvčata 2. Anna, 3. Emilia, 4. Emma, 5. Mia, 6. Lena, 7. Lea, 8. Johanna, 9. Sophia, 10. Laura, chlapci 2. David, 3. Maximilian, 4. Felix, 5. Paul, 6. Elias, 7. Jonas, 8. Leon, 9. Lukas, 10. Tobias.