Město České Budějovice nedávno zrušilo výběrové řízení na firmu, která by zdemolovala současnou a postavila novou halu na Dlouhé louce.

Důvodem byly mimo jiné nejasnosti související s projektovou přípravou stavby. Bývalý náměstek primátora František Konečný se ale obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podnětem na přezkoumání postupu města.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nyní zastavil prošetřování zmíněné veřejné zakázky českobudějovické radnice z letošního března. Antimonopolní úřad šetření z procesních důvodů zrušil a konstatoval, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Podle primátora Jiřího Svobody tak bylo potvrzeno, že město jednalo správně a i když je možné se proti rozhodnutí ÚOHS odvolat, nemá už další řízení odkladný účinek.

České Budějovice proto mohou pokračovat v hledání ideální lokality, kde by mohla stát nová hala. To bude podle primátora výchozím bodem pro přípravu nového projektu. Do konce volebního období by radnice chtěla stavbu zahájit.