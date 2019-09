Soutěž na park Dukelská už zná vítěze, návrh představí na radnici

České Budějovice by chtěly dát známé lokalitě novou tvář do dvou let.

Vítězný návrh podaný do architektonické soutěže na novou podobu parku Dukelská v Českých Budějovicích.Autor: Ateliér RUSINA FREI | Foto: Ateliér RUSINA FREI