Jihočeští milovníci klasických automobilů zažívají svátek. Čtrnáctý ročník South Bohemia Classic patří mezi největší tuzemské veteránské akce. Tradiční motoristický podnik láká do jižních Čech 160 posádek z několika zemí světa. V pátek odpoledne odstartoval z budějovického náměstí.

Veterány odstartovaly na velkou jízdu jihem z budějovického náměstí. | Video: Deník/Markéta Trubková

Nabité startovní pole soutěže slibuje skvělou podívanou. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky – Jaguar, MG, Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, De Tomaso, Maserati, Škoda, DeLorean, Ferrari, Cadillac nebo Alfa Romeo. Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyrobené v roce 1931, které na jih Čech přiveze Curtis Liposcak z USA.

Největší tuzemská setinová rallye vede z Budějovic přes Doudleby, Hlubokou nad Vltavou, Holašovice a Křemži do centra Českého Krumlova. Odtud posádky zavítají do hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy veteránisté pojedou do Novohradských hor a na Třeboňsko. Vrcholem oblíbené motoristické akce bude Grand Prix Kaplice s bohatým doprovodným programem od 12 hodin. (r)