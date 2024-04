Známý budějovický park Háječek čekají změny u vody. Nová pěšina má vést po břehu k nové atrakci.

Výstava o planetách | Video: Edwin Otta

Novinky se chystají v areálu hvězdárny a planetária. Instituce, která slouží veřejnosti od roku 1937, nabídne nové atrakce a město chce přidat vyhlídkovou lávku nad soutokem Vltavy a Malše.

Prvním krokem ke změnám bylo odstranění kovového plotu kolem zahrady hvězdárny, jejímž zřizovatelem je kraj. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše se díky tomu mohla obnovit mlatová cesta vedoucí na soutok Vltavy a Malše. Tam zase pozemky patří městu a je odtud výhled na nábřeží slepého ramene Malše i Zátkovo nábřeží, kde se nachází bývalá hradební věž Železná panna. „Lidé se tam nemohli pořádně dostat,“ říká ale Lubomír Bureš k přístupnosti soutoku. Na břeh řeky se s pruty protáhli většinou jen rybáři.

České Budějovice plánují spolu s Jihočeským krajem a hvězdárnou změny na soutoku Vltavy a Malše. Na snímku nová mlatová cesta.Zdroj: Magistrát města

V současné době město uvažuje o vybudování mola na soutoku, které by mohlo sloužit i jako vyhlídková lávka. Navázalo by tak na akci Povodí Vltavy, při níž byly břehy zbaveny náletových dřevin. Molo bude opřené o piloty usazené do dna řeky. Teď se jedná o stavebním povolení a práce by mohly nejdříve začít v roce 2025.

Dříve pravděpodobně dojde na novou výsadbu, která doplní nynější stromy a keře, a vytvoření naučné stezky v parku.

V Budějovicích pověsili nad nové lavičky na sídlišti velký bílý baldachýn

Změny se dotknou i současné výstavy modelů jednotlivých planet sluneční soustavy v zahradě hvězdárny. Expozice by se měla přesunout. Podle ředitelky hvězdárny Jany Tiché v areálu vznikne nové dětské hřiště s velkým realistickým modelem Země. Ten by ukázal, že planeta není klasická koule, jak ji vnímá často laická veřejnost. Má značně různorodý povrch a sama ani není dokonalou koulí, ale je mírně zploštěna v oblasti pólů.