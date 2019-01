Jižní Čechy - Zoologické zahrady na Budějovicku chystají pro své návštěvníky novinky.

Rokem velkých stavebních plánů bude letošek v Jihočeské zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou. Celkem tady totiž letos chtějí do rozvoje investovat zhruba 50 milionů korun.



Celoroční cyklus proměn zoologické zahrady zahájila dle slov Vladimíra Pokorného, ředitele Jihočeské zoologické zahrady, stavba polyfunkčního objektu, která započala už v předchozím roce. „Jedná se o objekt, ve kterém budou umístěny veterinární ošetřovna, líhně, přípravna krmení, sklady nebo šatny zaměstnanců,“ popsal ředitel hlubocké zoologické zahrady jeden z objektů, který zde má vyrůst. Dodal, že stavba za 16 milionů korun by měla být dokončená v dubnu.



Zkrátka ale nepřijdou ani zvířecí obyvatelé zahrady. Kámen na kameni nezůstane hlavně u sov. „Od září bychom se chtěli pustit do kompletní rekonstrukce této expozice,“ uvedl Vladimír Pokorný s tím, že předpokládané náklady na stavbu činí dva miliony korun.

Na změny se už teď těší Petra Andělová z Českých Budějovic, která sem chodí se svým tříletým synkem. „Už teď je hlubocká zoo moc pěkná, za uplynulé roky se velmi proměnila. Moc se mi líbí výběh pro medvědy, ta kolonie mravenců je velmi zajímavá,“ dodala.



Velké plány mají letos také v druhé zoologické zahradě na Českobudějovicku, v Zoo Dvorec. Chystají pavilon pro šimpanze.



V Zoo Dvorec sní o šimpanzích

Výstavba nočního pavilonu, nové odchovny nebo nový pavilon pro šimpanze. Takový by měl být co do investic rok 2019 ve dvou zoologických zahradách na Českobudějovicku – v Hluboké nad Vltavou a ve Dvorci u Borovan.



Ve Dvorci se dle slov Jany Ambrožové už loni pustili do rozsáhlé úpravy prostor pro zaměstnance. „Dokončili jsme expozici pro oblíbené surikaty, otevřeli venkovní expozici pro velké kočkovité šelmy,“ přiblížila.



Dodala, že letos se budou investice týkat výstavby expozic pro nové druhy. „Hlavním cílem je vystavění nového pavilonu pro šimpanze,“ řekla Jana Ambrožová ze Zoo Dvorec a pokračovala: „Věříme, že se nám to podaří. Tím by mělo dojít k velké změně v celkovém rozložení expozic v areálu zoo.“



Velké plány mají i v Jihočeské zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou. Tou finančně nejnáročnější akcí bude výstavba nočního pavilonu. Její začátek je dle slov Vladimíra Pokorného, ředitele hlubocké zoologické zahrady, naplánovaný na září. Náklady na stavbu by se měly pohybovat okolo 30 milionů korun.



Už v červnu se tu ale pustí do stavby nové odchovny, což by mohlo zoologické zahradě umožnit mít v následujících letech více zvířecích druhů. V tomto případě jsou dle Vladimíra Pokorného předpokládané náklady dva miliony korun.



Podílet se na tom bude částečně kraj. Jak uvedl František Chrastina, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje, v roce 2003 přešla hlubocká zoo do majetku kraje. „Od té doby je každý rok součástí rozpočtu kraje, a to jak v provozních, tak investičních výdajích,“ vysvětlil. Pro tento rok je provozní příspěvek 26 204 000 korun, investiční 4 100 000 korun.



ZOO Tábor

Zoologická zahrada v Táboře dokončila nový výběh pro želvy. Rozrostla se o herní prvky pro děti, třeba dřevěnou prolézačku v podobě krokodýla. Novinkou je zprovoznění tří pokojů, v nichž mohou milovníci zvířat strávit noc přímo v areálu zoo a nechat se budit zvuky exotických zvířat. O tento netradiční zážitek je velký zájem, stejně jako o možnost vyzkoušet si práci ošetřovatelů v zážitkovém programu Staň se ošetřovatelem. Letos chce zoo zahájit budování velkorysého ptačího domu.