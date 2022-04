Českobudějovická rada města rozhodla na jednání 11. dubna 2022, že doporučí zastupitelům odejmout čestné občanství Valentině Těreškovové. „Tento požadavek zazněl na minulém jednání zastupitelstva města a my jsme jej podpořili. Hlasovat se o něm bude 9. května 2022,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Poslankyně ruské Státní dumy patří k nejoddanějším Putinovým stoupencům a vyslovila se, že by tento člověk měl zůstat u moci tak dlouho, dokud mu to zdraví a zákony dovolí. Jako členka Státní dumy také podpořila invazi na Ukrajinu.