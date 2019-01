České Budějovice – Týden si odpírala spánek, aby vytvořila díla na jednu z nových výstav Alšovy jihočeské galerie v Galerii Mariánská.

Minulý týden začaly v Galerii Mariánská dvě nové výstavy. Jedna z nich vám přiblíží pocity při nespavosti, druhá působí na vaše vnímání zase barvami, vtipem a poezií.



Absolventka oboru fotografie na pražské FAMU, která zároveň studovala na Royal College of Art v Londýně, Eliška Stejskalová, se zabývá dlouhodobě poruchami vnímání. Konceptuální umělkyně připravila výstavu zahrnující instalaci v kombinaci se zvukem a videem nebo fotografie a velkoformátové gobelíny přímo pro tuto výstavu. Jeden z kurátorů expozice Škoda, že nejsi vzhůru David Kubec ujišťuje: „Jinde by to nefungovalo.“ Umělkyně svými díly mate návštěvníky v tom, co vidí. „Je to experiment, při němž zkoumá odpírání spánku,“ vysvětluje kurátor s tím, že sama Eliška Stejskalová kvůli výstavě a studiu pocitů týden nespala. „Má to vliv na vnímání, když je člověk unavený, realita se zkresluje,“ říká kurátor.



Na druhou stranu přes chodbu najdete expozici s názvem Don't say anything about us ostravského výtvarníka Radoslava Bigoše, který v roce 2016 získal ocenění Young Czechoslovak Artists. Kurátor Miroslav Růžička prozradil, že jde o první umělcovu soubornou výstavu. Vždyť obsahuje díla z roku 2006, kdy ukončil školu, až po současnost. „Některé obrazy maloval ještě v době, kdy jsme výstavu připravovali,“ říká Miroslav Růžička. Tvorba Radoslava Bigoše vychází z jeho deníků. Zdá se křehká, ironická s vtipem, podle kurátora je však i hluboká a intimní. Některé obrazy na pomezí koláže jsou doplněny o zvolání nebo básnické texty malíře. Součástí jednoho díla je dokonce deník Radoslava Bigoše. Na výstavě najdeme také kresby s erotickými prvky.



Obě výstavy můžete navštívit až do konce března.



Alšova jihočeská galerie, která tradičně vystavuje své sbírky, se chce letos zaměřit také na mladou generaci. Seznámíte se např. s dílem Martina Velíška spolupracujícího s kapelou Už jsme doma a na filmech Fimfárum či s představitelem street artu Pastou Onerem.