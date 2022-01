Jak již Deník informoval, nespokojenost cestujících vyvolala informace, že od poloviny prosince žluté autobusy RegioJet, známé také jako Student Agency, nebudou na lince Český Krumlov – České Budějovice – Praha nabírat lidi, kteří jedou z Českého Krumlova do Českých Budějovic. A opačným směrem je zase nevezmou z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Totéž se týkalo i zastávky v Písku. Společnost RegioJet musela omezit přepravu cestujících na těchto vnitrokrajských úsecích, protože to nepovolil kraj. Omezení se týkalo zejména všedních dnů. Jak tehdy uvedl JIKORD, Jihočeský koordinátor dopravy, důvodem byla obava, aby v daných směrech ve zhruba stejném časovém úseku nebyl provozován kromě veřejné dopravy ještě jiný spoj, kvůli kterému by se mohly dramaticky snížit dosažitelné tržby spoje provozovaného v rámci dopravní obslužnosti Jihočeského kraje.