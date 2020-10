Přestože není spisovatelem z povolání, má českobudějovický rodák František Niedl za sebou bezmála tři desítky poutavých knih. S několika sériemi historických a detektivních románů, s vylíčením lidských osudů a událostí v první a druhé světové válce či v období první republiky patří mezi nejplodnější autoryv Česku. Jeho dosud poslední knihou vydanou na jaře je sedmý díl ságy Rytíři z Vřesova nazvaný Já, rytíř, odehrávající se ve14. století.

Překopané plány

Niedlovy knihy se velmi dobře prodávají, ještě lépe čtou, ale nový titul vychází jen dvakrát do roka. To je podle čtenářůk nepřečkání. Navíc se ani nikde nedočtou o žádném jeho skandálu. „Já jsem ze staré školy,“ vysvětluje ženatý otec dvou synů. Má jen „nezávadné“ zájmy – motorku, chatu na Lipně, každoroční dovolenou na plachetnici u střední Dalmácie, na níž několik sezon plul jako kapitán.

„V letošním roce s koronavirem se vše postavilo na hlavu. V červnu jsme měli vyplout znovu, pak jsme to odložili na srpen a nakonec zůstali doma. Ale na všem negativním je něco dobrého. Související převrácení zvyklostí mi přineslo poznání, že polovinu věcí, o nichž jsem si myslel, že musím dělat, dělat nemusím – společenské akce, schůzky… Jde to i bez těchto aktivit. Trochu jsem si vydechl a udělal si dovolenou jiného druhu, spojenou s procházkami s naší dobrmankou Britou a vnukem Ondrou na oblíbená místa, třeba ke Kubatovi do Zbudova, do Trocnova, na Červené blato, jež jsem objevil teprve před 15 lety. Je to nádherná oblast k rozjímání.“ S kamarády motorkáři objel v létě jižní Čechy a ani houby ze svého vynuceně změněného programu nevynechal.

Takové pohodové volno… Ale jen když netvoří. „Píšu vždy na podzim, abych byl do Vánoc hotov, pak si dám vánoční pauzu a znovu začínám v únoru další knihu. Mezitím mám pohov, hlavně v létě.“

Niedlovy na jaře napsané Cesty rytířů vyjdou před Vánoci. Podzimní prací je třetía poslední díl amerických detektivek o inspektoru Prevítovi, který se na knihkupeckých pultech objeví na jaře.

Nový kompost

Doba kovidová zkrouhla Františku Niedlovi mnohé důchodové aktivity, nikoli však zavedené pracovní zvyklosti. Opět už pár měsíců přemýšlí, čím zaplní stránky: „Ano, průběžně na procházkách s Britou promýšlím další děje, což se musí dělat s předstihem. Jako kompost, který také neuzraje hned. Je to takové kompostování dějů,“ žertovně přibližuje „těhotenství“ příštího díla. O čem bude? Rodí se nový hrdina. A román s pracovním názvem Ano, můj pane.

Impulzem bylo Niedlovo objevení hrádkuz doby Jana Lucemburského mezi Křivoklátem a Berounem, o jehož historii se nic moc neví. Hlavní postava je od předchozích oblíbenců charakterově odlišná: „Tento muž leckdy naoko souhlasí, ale pak se zařídí podle svého. Při tažení s přítelem, majitelem onoho hrádku, při dobývání italského města oba vylezou na hradby. Tehdy platilo, že kdo první je zdolá, dostane odměnu a vavřínový věnec, o které se ti dva rozdělí. Přítel je ale zabit a na jeho přání přejde vlastnictví hrádku na našeho zatím bezejmenného hrdinu,“ prozrazuje autor.

„Provázet ho budou rozličné peripetie, domů si přivede dvanáctiletou Italku, dceru medvědáře, a zachráněného psa… Těším se na to,“ připojuje František Niedl, jehož prý nebaví psát cokoli na zakázku a odmítá to. Tvrdí, že konečná podoba knihy je vždy i pro něj neznámá. „V hlavě stvořím kostru a bavím se tím, jak a kam postavy svůj příběh vedou. Když píšu, je pro mě děj téměř stejně neznámý jako pro čtenáře.“

Tomu se jeho příznivci velmi podivují. Vymyšlené postavy žijí vlastním životem? I o těchto laikům poněkud nepochopitelných skutečnostech se povídá na besedách. Na další měsíce poslední setkání se konalo minulé úterý v suchovrbenské knihovně. Původně se mělo uskutečnit v dubnu, ale koronavirus rozhodl jinak. Další dvě besedy tohoto týdne, v Polné a Dolním Bousově, jsou také přesunuty. Na příští jaro.

Dobře to vymyslel

A proč František Niedl nepíše do knih věnování, jak to dělá spousta jiných spisovatelů? „Mé knihy patří tomu, kdo si je koupí, kdo je čte. Navíc psaní a osobní život odděluji. S mým soukromím nemají nic společného,“ vysvětluje.

Čtenáře jeho napínavých děl by určitě vyděsilo, kdyby věděli, že před pár lety hrozilo, že s psaním bude muset skončit. „Sezením u počítače jsem si odrovnal záda. Kvůli bolestem jsem byl přesvědčený, že s knížkami mám utrum. Ale posléze jsem to naštěstí vyřešil. Takže píšu opřený, téměř vleže a počítač mám ve svislé poloze.“ Inu, kdo chce, způsob si vždycky najde…