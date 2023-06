Luxusní dřevostavba v srdci jihočeské krajiny, jen krůček do lesa plného dobrodružství, hub, borůvek či malin, přímo u terasy koupací jezírko se slanou vodou, klid a pohoda a kapacita až 22 osob, to vše a mnohem více nabízí roubenka Kamennka.

Helena Oráčová toužila po klidném místě pro svou rodinu, kde by mohla relaxovat a načerpat energii pro náročnou práci. Podnikatelce z Prahy učarovalo místo v Kamenné Lhotě na Táborsku, kde si u lesa koupila pozemek se starým stavením, s tím se časem rozloučila a na místo něj vystavěla kouzelnou smrkovou roubenku. Nazvala ji podle místní části Borotína a nyní ji pronajímá i návštěvníkům v rámci projektu Amazing Places. Svůj vysněný rekreační objekt sama navrhla a vyladila do nejmenších detailů a nyní ho představuje i čtenářům Deníku.

Kouzelné místo zde funguje teprve rok, za jeho budováním stojí velký sen, kreativní tvoření a několik let práce. Příběh roubenky Kamennky se začal psát během koronavirové pandemie a zrodil se v hlavě Heleně Oráčové. Místo, kde Kamennka stojí, ale objevila již dříve. „Už jsem nechtěla být v Praze v paneláku a hledala jsem něco v okolí. Na stole mi ležel asi tři měsíce inzerát s tímto místem ještě s původním domečkem. Byl zděný, teklo mu do střechy a ve sklepě a garáži plesnivěl,“ popisuje začátky.

Láska na první pohled

Když se do lokality dojela podívat, zamilovala se. „To místo mě tak okouzlilo, že jsem si řekla hned v prvním okamžiku, tady chci být. Byla to láska na první pohled,“ usmívá se. Nemovitost i s pozemky koupila asi před šesti lety a začal nekonečný kolotoč stavebních prací pod jejím dohledem. „Ze začátku jsem bojovala s tím, jestli dům zrekonstruovat nebo zbořit, nakonec ale vyhrála druhá varianta,“ prozrazuje Helena Oráčová.

Primárně měl dřevěný objekt sloužit pro rekreační účely její rodině. „Původně to mělo být moje zázemí, chata snů. Zejména pro mě a mé syny, abychom měli kam jezdit,“ vysvětluje. Před pandemií starý dům zbourala a najednou se neměli kam uchýlit. „Začala stavba roubenky a my si pořídili v blízkosti ještě maličkou chatku, takovou „chajdaloupku“, jak říkáme, kam jsme během realizace začali jezdit a odtud stavbu koordinovat,“ dodává, proč přehodnotila účel.

Prostorné stavby na krásném místě jí bylo trochu líto, a hledala další možnosti. „Zjistila jsem, že je to ohromný objekt, rozhodla jsem se, že si to nechci nechat jen pro sebe a podělím se o tu nádheru s ostatními i přes rizika zničení nějakého vybavení. Začala jsem tak roubenku asi před rokem pronajímat,“ upřesňuje Oráčová.

Pestrá zábava přímo v objektu

Objekt si zachoval rodinnou atmosféru, přidala mu pro zvýšení komfortu hostů také další koupelny a rozšířila roubenku i o obytnou půdu. Středobodem a srdcem funkční části jsou modrá kachlová kamna s krbem a plotnou, nadstandardní je nejen vybavení interiéru, ale i venkovní prostředí nabízí řadu možností.

K dispozici je koupací jezírko se slanou vodou, velká terasa s grilem, ohniště s posezením, trampolína. Na travnaté ploše si užijí zábavu sportovci, lze si zde zahrát třeba badminton, nohejbal, fotbal, pétanque i kroket. Za nepříznivého počasí mohou hosté obsadit přízemí, kde je vlastní herna vybavená pingpongovým stolem, šipkami, či slaměným terčem s lukem a šípy.

Detaily i nábytek na míru

Vybavení vybírala sama. „Všechno jsem objednávala přes internet, třeba na lampu z Anglie jsem čekala skoro rok, sháněla jsem dlažbu, obklady i dekorace, oblíbila jsem si modrou barvu v kombinaci se dřevem. Řada prvků je na míru, máme tu takového šikovného místního truhláře, který vymyslel pojezdové dveře s kováním i vestavěné postele. Hodiny zase pochází z malého designového obchodu v Táboře,“ zmiňuje drobná blondýnka.

Nápadů na zlepšení má spousty

Navrhla i propozice, obklady a další prostorové detaily. „Všechno jsem si dělala sama, vymyslela jsem si, jak bude roubenka vypadat, jaký bude mít půdorys, hrozně mě to bavilo a naplňovalo, zejména skloubit všechny detaily materiálů, barev a nezapomínat u toho i na praktickou stránku“ pochlubila se majitelka. „Dělá mi radost, když lidé přijedou a chválí, to je pro mne největší satisfakce,“ zmiňuje s tím, že má stále nápady, jak vše vylepšit a zdokonalit.

Ke koupání doslova vybízí zmiňované dominantní jezírko na terase. „Jde o koupací jezírko se slanou vodou, na podzim ho budeme přestavovat a vznikne zde takové malé wellness se saunou,“ přibližuje chystanou novinku. V dosahu nechybí jihočeská příroda včetně žab, hadů a vážek. „Okolo chodí také srny, zajíci a další divoká zvěř, kromě rodinné dovolené si lokalitu oblíbily i pracovní týmy pro teambuilding, sportovní oddíly, či novomanželé,“ podotýká dále.

Závěrem zavzpomínala i na veselou příhodu, kterou má spojenou s Kamennkou. „Když jsme to místo objevili, synovi bylo asi pět let, on nám tehdy usnul v autě,“ naznačuje. Vůz zaparkovali ve stínu u lesa a věnovali se prohlídce, ze snění je probudil až křik. „Úplně nás to tu uchvátilo, do reality nás vrátil až jeho řev,“ uzavírá Helena Oráčová.

Tipy z okolí pro volný čas

Přímo v Borotíně je krásná zřícenina hradu a statek Starý zámek, kde se konají kulturní akce, ale i svatební obřady a různé workshopy. V okolí je množství cyklo i pěších stezek, mnoho lokalit pro přírodní koupání a další místa na výlety. Pro děti může být zážitek nejen houbaření v blízkém lese, ale třeba i jízda na koních, jezdecké kluby se nachází nedaleko v Cunkově či Pejšově Lhotě. V Alenině Lhotě je pak možnost golfového vyžití v areálu Čertovo břemeno a v Sudoměřicích u Tábora se zabaví na kurtech zase tenisté. V zimním období lze vyrazit do nedalekého středočeského Monínce na lyže či na Jistebnicko do běžkařských stop.