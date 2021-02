"Cítíme se doma ve všech městech, odkud pocházejí jednotliví členové kapely," říká v rozhovoru kapelník, kytarista a akordeonista kapely Spolektiv Jarda Hnízdil.

Můžete vaši kapelu v krátkosti představit?

Jarda Hnízdil.Zdroj: Antonín ŽenataJarda Hnízdil: V kapele Spolektiv hrajeme a zpíváme výhradně autorskou hudbu s použitím klasických kytar, dechových nástrojů, šestistrunných baskytar, perkusí i moderních industriálních nástrojů a přístrojů. V hudebním projevu se originálně spojují prvky folku, rocku, šansonu i jazzu.

Cítíme se doma ve všech městech, odkud pocházejí jednotliví členové kapely. Kapelník, kytarista a akordeonista Jarda Hnízdil je z Českých Budějovic, zpěvačka a perkusistka Renata Melda Švecová je z Tábora, multiinstumentální hráč na dechové nástroje Tonda Vidlák je z Panské Lhoty od Jihlavy, baskytarista Jirka Regásek z Jindřichova Hradce a středobodem pro Spolektiv je obec Příbraz, odkud je kytarista, perkusista a saxofonista Martin Jančura. V Příbrazi nejen zkoušíme, ale také odtud vyjíždíme na koncerty po celé naší zemi.

Doba koronavirová asi všem ovlivnila život. Jak všechna ta omezení a opatření vnímáte jak v soukromém, tak i ve vašem uměleckém životě?

Koronavirová pandemie nám jako všem ostatním lidem připravila věci zcela neočekávatelné, pro naši generaci neznámé. Pomalu to bude již rok, kdy se v nás vystřídaly mnohé emoce a stavy, které současný stav jako na houpačce přinášel a přináší. Seznámení se s něčím neznámým, překvapení, odmítání, pochopení, vztek, přijetí, strach a obava, uvolnění, zmatek a mnohé jiné. V soukromých životech situaci zvládáme dobře za pomoci maximální ohleduplnosti, opatrnosti a odpovědnosti. Přeci jen jsme někteří mnohdy v kontaktu s generací našich rodičů a starších příbuzných. V profesních životech to už přináší mnohé komplikace, omezení a pocit nejistoty. Je asi zbytečné se o tom rozepisovat, každý si mnohé umí představit díky svým osobním zkušenostem. A umělecké životy? Ty jsou smutné…

Zhatilo vám to hodně vašich aktivit? A kterých?

Díky vládním omezením je na tom zle mnoho odvětví. Máme pro mnoho lidí kolem nás pochopení a držíme palce všem, aby to všechno zvládli. My jsme museli zrušit, v lepším případě odložit desítky koncertů a festivalových vystoupení. I když nám trpí duše, chybí osobní kontakt s diváky, setkávání se s pořadateli, co je to proti existencionálním potížím ostatních lidí, o kterých se denně dozvídáme.

Jakým způsobem jste ve spojení se svými fanoušky?

Snažíme se být v kontaktu prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Za celou naši historii máme dostatek obrazových záznamů, které je možné vidět na YouTube či v obsahu videí na naši stránce Facebook. Facebook i naše webové stránky obsahují i naši bohatou fotogalerii, kterou se snažíme neustále doplňovat.

Připravujete nové projekty?

Jsme velmi činná a plodná skupina hudebníků a nové písně jsou nejen naší velikou potřebou, ale i čerstvou energií našeho hudebního života. I když i zkoušet dohromady je poměrně komplikované, v rámci všech omezení se dokážeme připravovat v odloučení v domácích podmínkách. I když pak jsou zkoušky vzácné a složitě realizovatelné, jsou velmi intenzivní a náročné. Díky tomu vzniklo několik nových písní a zásadně jsme zapracovali na náročném projektu Genesis, který specificky odráží možný pohled současníka na první knihu starozákonní Bible.

Změnila současné době nějak i váš osobní život?

Čas ukáže, jaké trvalé změny současná doba přinese. Nyní je možné říci, že máme v rodinách k sobě blíže. Co je ale tíživé, to je absence sociálních s přáteli, absence profesních kontaktů, telefony a internet je jen slabá náplast. A chybějí zážitky z "živé" kultury.