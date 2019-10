Třetí album vydává nyní jihočeská kapela Spolektiv. Deska Vyřiďte doma vznikla podle frontmana kapely Jaroslava Hnízdila po třech letech. Skupina na ní pracovala od září 2018 a nahrávat se začala v říjnu. „Natočili jsme desku roku,“ říká.

Křest alba Vyřiďte doma kapely Spolektiv připadá na pátek 11. října. | Foto: Archiv kapely Spolektiv

Na albu se podíleli tři autoři hudby Martin Jančura, Antonín Vidlák a Jaroslav Hnízdil, slyšet na ní jsou texty Aleny Kronikové, Zdeňka Zajíčka aj. Výsledkem je 16 skladeb, v nichž se prolínají žánry rock, jazz, šanson i folk s lyrickými i prozaickými texty. „Instrumentálně i textově jsme tentokrát sáhli do nových vod a věříme, že posluchače překvapíme propracovaností nástrojových partů, pestrostí stylů i texty na témata, která od nás ještě nezazněla,“ dodává muzikant a vysvětluje, jak písně Spolektivu vznikají: „Pokud jednoho z nás tří text osloví, připravíme hudební námět,“ přibližuje proces vzniku písní Jaroslav Hnízdil. V kapele pak musí ještě vše projít. „Vyhovuje nám text zhudebnit než opačný proces,“dodává. Občas prý texty projdou lehkou úpravou a podobné je to i s hudebními aranžemi. „Jelikož jsme schopni použít poměrně široký počet nástrojů, hledáme, zkoušíme, až je to to pravé,“ objasňuje Jaroslav Hnízdil.