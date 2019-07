O Hudební slavnosti Emy Destinnové projevila zájem Jihočeská filharmonie. Antonín Kazil, ředitel a zakladatel festivalu, prý ale ještě nekončí.

„Trpí nedostatkem peněz, je jen otázka času, kdy to pan Kazil pustí,“ myslí si Otakar Svoboda, který by rád festivalu dal nové parametry a oživil ho. „Slavnosti nechceme nikomu vzít, ale chceme je zachránit,“ uvádí na pravou míru Otakar Svoboda a dodává: „Pana Kazila bychom zachovali jako čestného prezidenta.“ S tím souhlasí i Patrik Červák, šéf krajského odboru kultury. „Nikdo nemůže ani nechce zpochybnit jeho zásluhy pro vznik a existenci festivalu,“ doplňuje.

Antonín Kazil ale tvrdí, že o záležitosti zatím neslyšel. „Něco si upekli, mě se to týká a nikdo mi nic neřekne,“ stěžuje si. Zda by byl pro, nebo proti, prý nyní nemůže odpovědět. „Nebyly mi sděleny žádné podmínky,“ říká.

Nabídku mu prý předložil za město první náměstek primátora Juraj Thoma, který má na starosti i kulturu. „Pinkáme si to od začátku roku, nemělo to žádný vývoj,“ podotýká. O zprostředkování další komunikace proto nedávno požádal přítele Antonína Kazila. „Na organizaci už nemá tolik sil. Je škoda, aby se slavnosti smetly,“ myslí si Juraj Thoma a vyjadřuje obdiv, že Antonín Kazil pořádá festival roky téměř sám.

Otakara Svobodu mrzí, že akce nemá dobrou propagaci. „Je to v podstatě neznámý festival, a to by se mělo změnit,“ myslí si.

Antonín Kazil prý unavený není a o ničem podobném zatím neuvažuje. „Ještě nekončím, tak to nebudu předávat,“ říká nakonec.