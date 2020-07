Tam má putovat kamenivo z nově otevřeného lomu v nedalekém lese. Životnost nového lomu může být až 100 let. Proti záměru se vyslovilo přes 300 Ševětínských v petici. Obávají se dalšího hluku, prachu a znečistění.

„Novou drtičku ani lom nechci. Požádali jsme starostku, aby svolala referendum o přesunutí stávající drtičky do starého lomu,“ vysvětluje Bohuslav Kubeš z petičního výboru. Podle starostky Ševětína Romany Hajské však oddálení technologické linky do vzdálenější lokality od zástavby je pro většinu občanů zlepšením současného stavu. „Ke schválení umístění nové linky nemá zastupitelstvo kompetence,“ uvádí starostka.

Pozemek, na kterém současný lom s linkou na zpracování kamení stojí, má KaP v pronájmu do roku 2059. Do té doby má také povolení na místě těžit. Pozemek, na který zamýšlí umístit novou drtičku, je zcela ve vlastnictví této společnosti

„Nesouhlasím s umístěním a výstavbou nové linky na východním okraji Ševětína z důvodu vysoké prašnosti, hlučnosti, a znehodnocení krajiny na celých 100 let. Požaduji přemístění stávající linky do současného lomu za účelem jeho dotěžení, uzavření a rekultivace,“ vysvětluje Josef Kubeš z petičního výboru. Signatáři petice nesouhlasí se změnou územního plánu, kdy čtrnácti hektarová plocha má podle záměru místo zemědělství a bydlení sloužit k průmyslovému užití. Dále požadují, aby se nezvýšil provoz dopravy v důsledku činnosti uvažované drtičky a skládky kameniva. Obávají se navýšení prašnosti, hlučnosti i znečištění.

„K zvýšení provozu nedojde. Stále jde o stejnou výrobní kapacitu jako doposud. Naopak doprava povede po silnici mimo Ševětín. Samozřejmostí bude nejmodernější technologie s nižšími emisemi hluku a prachu,“ uvedla starostka Ševětína Romana Hajská v odpovědi na iniciativu tamních. Hlavní drtič podle vyjádření starostky bude stát za lesem, nebude tak narušovat pohled Dále v ní uvádí, že současná technologická linka na jihu městyse může stát ještě 40 let. Pokud se postaví nová linka, budou Ševětínští do 15 let moci využívat nový lesopark, který společnost KaP plánuje na místě stávající linky vytvořit.

Podle autorů petice přichází na lom řada stížností a v minulosti i soudních jednání. „Žádná soudní jednání jsme neřešili. Nikdy jsme nedostali žádnou pokutu, co se týká hluku a prachu, vždy jsme splňovali normy,“ tvrdí ředitel společnosti KaP. Podle Josefa Kubeše však měl být lom v provozu do roku 2015 a jeho prohlubování se pozvolnými nenápadnými kroky neustále navyšovalo. „Stále mají co těžit. Vypadá to, že některé vstupní údaje nebyli založeny na reálných podkladech. To v nás vyvolává nedůvěru. Nevíme, jestli nám dávají podklady, které se zakládají na pravdě nebo jestli jsou to účelové údaje,“ sděluje své obavy ševětínský obyvatel, který spolu s dalšími petici iniciuje.

Podle Otakara Veselého z KaP však povolení k těžbě starého lomu mají do roku 2059 už od chvíle, kdy si o něj zažádali. „Pokud jde o navýšení objemu těžby, šlo o nárazové navýšení spojené s potřebou kameniva na stavbu dálnice nebo železnice,“ vysvětluje Otakar Veselý. Podle Josefa Kubeše došlo k navýšení od roku 2017 celkem třikrát. Z povolených 350 tisíc tun smí těžaři navýšit objem na 500 tisíc tun. Nový lom podle petičního výboru má být dvakrát tak velký s kapacitou do 900 tisíc tun.