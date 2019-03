Sportovci převzali odměny z rukou krajského předsedy ČUS Františka Vavrocha. Na organizaci ankety se podílí také Deník.

Nejvíce bodů od porotců nasbíral taekwondista Pedagogu České Budějovice Ondřej Postl, nejlepším sportovním kolektivem českobudějovického okresu je dorostenecký tým Motoru České Budějovice.

Pořadatelé letos udělili také Zvláštní cenu. Tu získala sympatická beachvolejbalistka Michaela Kubíčková. Společně s Michaelou Kvapilovou (Liberec) vybojovaly první místo na MČR, 9. místo na světovém okruhu žen v beachvolejbalu v Kanadě. V šestkovém volejbalu hraje za VK Madeta ČB.

1. Ondřej Postl

taekwon do ITF, Pedagog ČB(1. na MS v Bělorusku (speciální technika), 1. na MČR 2018 (speciální technika). Na ME v Estonsku 3x 3.místo (speciální technika, matsogi, speciály) a 1. full boj.

2.Veronika Pecková

softbal, Žraloci Ledenice (první nadhazovačka týmu Žraloci Ledenice; první nadhazovačka české reprezentace; hostování v profesiální lize na Tajwanu (Caesar Park).

3. Tomáš Kratochvíl

atlet, Sokol ČB (osobní rekord ve skoku dalekém 718 cm. 5.místo ME do 17 let, 10. na světové olympiádě v Buenos Aires)

Týmy:

1. HC Motor ČB (hokej, starší dorost-mistr ČR)

2. Žraloci Ledenice (softbal, ženy, mistr ligy)

3. Jihostroj Č.Budějovice (volejbal účastník extraligy)

Zvláštní cena: Michaela Kubíčková beachvolejbal- 1. na MČR