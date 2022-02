Zločinci se vrátili do Budějovic na hausbót u Sokoláku. Točili tady detektivku

V roce 2002 vznikl dnešní spolek SK Rejta, který má nyní 180 členů, věnují se třeba fotbalu a nohejbalu, ale ne v rámci organizovaných soutěží. "Pozvou se například soupeři na turnaj v malé kopané," popisuje sportovní život spolku Ladislav Hruška a dodává, že nejpočetnější je oddíl Sportu pro všechny. Přitom Ladislav Hruška zdůrazňuje, že spolek pořádá i řadu akcí pro všechny zájemce a nedělají se rozdíly mezi členy a nečleny. "Děláme drakyjádu, dětský den, rybářské závody, není to jen o sportu," říká Ladislav Hruška.

Hlavně svépomoc a sponzoři

Prakticky svépomocí před několika lety dokončili v Rejtech sportovci nohejbalové hřiště s umělým trávníkem. "Jsme chudý klub, jednu chvíli už jsme nevěřili, že se to udělá, ale pomohli nám místní podnikatelé," oceňuje sponzory Ladislav Hruška. Z blízkého lomu například věnovali kamenivo jako podklad do podloží. Na pár věcí pak peníze naspořili v klubové pokladně. "Město dalo na povrch, je to umělý trávník," doplňuje předseda klubu Jiří Stodolovský.

Velké hřiště už fotbalu skoro neslouží, pořádají se tu spíše příležitostné akce včetně třeba závodů starých motocyklů JAWA "50". Jak říká Ladislav Hruška, jsou to ovšem spíše závody v technických dovednostech a jezdeckém umu, než nějaká plochá dráha. Sportovně je živěji na nohejbalovém hřišti s umělým osvětlením, tam se trénuje stále. "Přípravka, fotbalisté, tu trénují i v mrazech," říká Jiří Stodolovský s tím, že malé fotbalisty vede dvakrát týdně Zdeněk Krauskopf, včetně péče o plochu, když třeba napadne sníh.

Pro sousedy

Na jiné straně areálu dále vznikla plocha pro softbalisty svinenského Spartaku. "Nabídli jsme jim to. Zřídili si ji na svoje náklady," potvrzuje dobré vztahy se sousedy Ladislav Hruška. A Jiří Stodolovský připomíná, že někteří softbalisté hrají i v republikové reprezentaci.

Současná podoba budovy u hřiště, kde je klubové zázemí, je z velké části výsledkem úsilí Karla Zmeškala staršího. „Ten má na tom velkou zásluhu,“ připomíná Jiří Stodolovský generaci zakladatelů SK Rejta, kteří působili i v někdejším Spartaku Trhové Sviny. „Předtím tu byly tu jen buňky,“ říká Jiří Stodolovský a dodává, že základy areálu byly položeny ještě v akci „Z“. Sám Jiří Stodolovský je členem SK Rejta od začátku, byl přizván mezi tehdejší sportovce kamarádem, jinak byly ve spolku tehdy samí sportovci, hlavně fotbalisté.