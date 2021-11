Z jedenáctky, která před 90 lety vyrážela na trávník v Dobré Vodě k fotbalovým utkáním, jsou dnes známa čtyři jména – Karel Nejedlý, František Anděl, František Šafář a Antonín Libertin.

Ze starých dokladů a vzpomínek pamětníků je dal dohromady Antonín Libertin, syn někdejšího brankáře a spoluzakladatele sportovního dění v obci. Rodinnou tradici nezradil. Dlouholetý člen oddílu kopané Antonín Libertin mladší je dnes předsedou Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic a zároveň funkcionářem a trenérem mládeže u fotbalistů.

Šest oddílů

Spolek má celkem šest oddílů. Abecedně seřazeno to jsou badminton, hokejbal, kopaná, stolní hokej, tenis a volejbal. Sportovci využívají dva areály, jeden u kostela, kde jsou třeba fotbalové nebo hokejbalové hřiště, druhý areál s tenisovými kurty je na bývalé plovárně a tenisté mají v obci ještě jeden kurt. Mládežnické týmy najdeme u oddílů badmintonu, kopané nebo tenisu.

Sportovní historie Dobré Vody se začala psát v roce 1931, když pod dnešní Borovou ulicí na první hřiště vybíhali fotbalisté. „Bylo to pod obecním lesem. Můj táta tam chytal, úplně v tom prvním mančaftu,“ říká Antonín Libertin a vzpomíná, jak mu otec ukazoval při procházkách někdejší plac, který se rozkládal od centra Dobré Vody směrem k Malému Dubičnému. Zakladatelem fotbalu byl Karel Nejedlý. Při oslavách výročí, které se konaly letos, byli z jeho následovníků oceněni za dlouholetou činnost ve prospěch sportu a fotbalu zvlášť Antonín Libertin a František Brož, dlouholetý sekretář oddílu kopané, který tuto funkci vykonává i dnes.

Dvě stě dětí

Klub měl ke konci října 413 členů a z toho 208 dětí. Členská základna je solidní. Například příští rok se chystá přihlášení ženského týmu do fotbalových soutěží. „Teď máme patnáct až šestnáct děvčat, některá hrají za Borovany a Mokré, ale většinu tréninků mají u nás,“ naznačuje Antonín Libertin, že kádr už by byl dostatečně široký.

Přitom by nováček nehrál nijak nízko. Nejnižší soutěží u žen je divize, což je zhruba polovička žebříčku mužských soutěží… Dívky hrají třeba v žákovských soutěžích běžně s hochy a dvě hrají s dorostenci.

V Dobré Vodě mají mladších žáků 25, postavili by i dva týmy. Jen starší žáci chybějí, obdobně ale i v jiných klubech je kategorie kluků ze 7. a 8. tříd slabá. Tolik mládeže ale znamená třeba i starost o trenéry, samozřejmě dobrovolné, z velké části jsou to rodiče hráčů. U fotbalistů je dobrovolných trenérů mládeže devět, u tenistů dva a třeba u badmintonistů tři. Výjimkou je jeden placený trenér u tenisové mládeže. „Dětem dáváme slušné podmínky. Tenisté mají letní soustředění, fotbalisté mají letní i zimní soustředění mládeže, když je to možné,“ poukazuje na koronavirová omezení Antonín Libertin.

Okres i kraj

Dospělí z Dobré Vody hrají většinou okresní a krajské soutěže. Volejbalistky si vedou dobře v okrese, mohly by i postoupit, ale nechtěly. Muži v kopané hrají okresní přebor, z 90 % nastupují odchovanci. „Chtěli bychom nahoru,“ přiznává Antonín Libertin, ale s tím, že to není jednoduché. V konkurenčních týmech třeba nastupují bývalí hráči z ligy nebo jiných vyšších soutěží a pro mladý mančaft z Dobré Vody to někdy znamená zbytečnou ztrátu bodů po chybách, které zkušené týmy umí využít.

V badmintonu se Dobrovodští účastní i krajských soutěží, v tenise okresních a krajských a v hokejbale hraje mužstvo druhou ligu asociace AHBK. Papírově nejúspěšnějším oddílem je stolní hokej zvaný šprtec, který má na kontě i mezinárodní úspěchy a letos opět bojuje o čelo tabulky v republikové soutěži družstev. Členskou základnou ale třeba fotbalu konkurovat tento sport úplně nemůže.

Při oslavách fotbalu, které v září připomněly 90 let klubu, byl připraven bohatý program, třeba s pozváním bývalých hráčů, sportovním vrcholem bylo derby s budějovickou Lokomotivou. Na tribuně, kam se vejde na dvě stovky diváků, bylo plno a atmosféra by určitě potěšila i někdejší zakladatele sportovní tradice v obci.