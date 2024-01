Areál, který vznikl u stezky pro pěší a cyklisty z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou, se rozšíří.

Sport areál Vltava v Českých Budějovicích dostane letos parkoviště. Severně od dnešních sportovišť. | Video: Edwin Otta

Nový stůl na ping pong, hřiště na badminton nebo proměna jednoho beachvolejbalového hřiště ve hřiště pro plážový volejbal. To jsou změny, které plánuje českobudějovická radnice jako vylepšení sport areálu Vltava.

Připravují se i dopravní změny - přeložka cyklostezky a stavba nového parkoviště. Jako první se začne chystat přeložka cyklostezky. Město začne podle náměstka primátora Petra Maroše v nejbližších dnech hledat zhotovitele. „Už loni jsme lidem slíbili, že přeložka cyklostezky bude hotová během června 2024, aby se stihla co největší část cyklistické sezony. A když nám mnozí nevěřili, tak tenhle termín platí i nadále,“ říká Petr Maroš, pod něhož spadají městské investice.

Přes pět set metrů

Přeložka stezky bude dlouhá 553 metrů při šířce čtyři metry a budou ji využívat cyklisté. Začne u křižovatky Diamant, bude pokračovat za sport areálem, dále kolem porostu u ulice U Staré trati a na současnou stezku se napojí nedaleko křižovatky s ulicí Labská. Stávající stezka bude určena pro chodce.

Další novinkou, kterou město v lokalitě chystá, je nové parkoviště. V části naproti Lidlu vznikne plocha pro 99 aut. To by mělo být hotové nejpozději do 1. července 2024.

Rozšíření potom čeká i samotný sport areál. „Vzniknou tam nová sportoviště. Z jednoho beachvolejbalového hřiště se stane hřiště pro plážový fotbal, budou tam instalovány nové stoly na ping pong, dále hřiště na badminton a pickleball, což je zjednodušený tenis, a také na streetball. Navíc tam ještě vznikne půjčovna nářadí pro vodní sporty,“ doplnil Petr Maroš.