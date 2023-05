Promluvit si s ministrem dopravy Martinem Kupkou o tom, co řidiče na cestách trápí, osobně se potkat s jezdci letošního Dakaru Martinem Macíkem a Davidem Pabiškou, ale třeba i zjistit, co všechno obnáší práce dálničáře. To vše a mnohem víc čekalo v neděli 14. května na účastníky velké slávy v Chotovinách na Táborsku. Místní Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD) 17 Chotoviny uspořádalo den otevřených dveří u příležitosti svého 10. výročí od vzniku. Pro veřejnost byla připravená pestrá výstava techniky, hry a soutěže pro nejmenší i bohaté občerstvení. Nechyběli dopravní policisté, zájemci se mohli seznámit s detaily stavby D3 a bavil je třeba i fotokoutek.

Správa a údržba dálnic v Chotovinách slavila výročí. Přijely i hvězdy Dakar | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Nadšené z plnění různých úkolů byly hlavně děti. Například Petr Novák z Tábora si užil dopravní kvíz i závody odrážedel. „Moc se mi tu líbí, ještě se těším na prohlídku policejního auta a cukrovou vatu,“ komentoval krátce před polednem. Největším tahákem se stali bez pochyby účastníci letošní Rallye Paříž - Dakar, čtyřiatřicetiletý Martin Macík a sedmačtyřicetiletý David Pabiška, kteří se nejen ochotně fotili s návštěvníky, ale vyprávěli své zážitky a barvitě popisovali své závodní stroje.

Jeli v dešti obří pouští

Motocyklový závodník David Pabiška, který Dakar jel už počtrnácté, například příchozím ukázal, jak funguje navigace na jeho enduru KTM 450 v terénu a popsal, jak se pohybuje během orientačního závodu. „Je to vždy velký stres, jezdím takticky a s respektem. Letos byly náročné kratší etapy, které byly hodně rozbité. Navíc počasí moc nepřálo, pršelo a byla vážně zima, náročné to bylo hlavně při údržbě motorky, protože jsem měl všechny věci pořád mokré,“ vysvětloval. Důležité je podle něj mimo jiného také si správně nastavit navigaci, aby opisovala přesně povinné závodní úseky a dostala ho na jistotu do cíle.

Letošní 45. ročník Rallye Dakar v Saudské Arábii tým Martina Macíka s vozem Iveco Powerstar od MM Technology vyhrál pět etap a umístil se na celkovém druhém místě. Prozradil, že zažili krušné chvíli, ale nakonec vše zvládli. „Letos to bylo obtížné, protože se nedalo skoro nikde odpočívat. Přišla i etapa, kde jsme zapadli, ačkoliv úsek, kde se objevovala voda, nevypadal tak zrádně. Brodili jsme se po kolena a dokonce zapadli po prsa. Nakonec jsme se s našimi největšími soupeři, synem a otcem Van den Brinkovými, vytáhli navzájem,“ popsal.

Mezi nejzajímavější a zároveň nejnáročnější části celé soutěže patřil přejezd pouště Rub‘ al Khali, která je čtvrtou největší na světě a její duny jsou vysoké až 250 metrů.

Dotazy na tělo

Posádka dakarského kamionu si největší pozornost zasluhovala i podle ministra dopravy Martina Kupky. „To je obrovský úspěch, druhé místo a Martin Macík tady, i já jsem nadšen,“ zdůraznil během procházky po areálu. Sám pak osobně odpovídal na dotazy některých návštěvníků.

„Jezdím kamionem, nemám kde pomalu parkovat na povinné přestávky,“ upozornil řidič z povolání. „Každý rok přidáváme parkovací místa pro LKW, vychází to zhruba na sto míst ročně. Chystají se nějaké legislativní změny, mohlo by se pravděpodobně dojíždět na místo vykládky s nákladem i v zákazových časech,“ reagoval na dotaz Kupka.

Zároveň by prý mohlo dojít ke sjednocení hodin zakázaného provozu, jelikož v Čechách platí jiné normy než třeba v Německu. Jak doplnil Jan Rýdl, v roce 2018 disponovalo okolí sítě dálnic celkovým počtem 2660 parkovacích míst pro těžkou dopravu, a v současnosti už jich je 3 300. „Stále tato parkovací místa přidáváme,“ potvrdil.

U Tábora by rádi měli hotovo letos v létě

Deník naopak zajímala stavba dálnice D3 a problematický nedostavěný úsek kolem motocentra u Tábora. „Aktuálně jsme ve finální fázi, zarazili jsme se u ústavního soudu, který nám dosud neumožnil zapsat do katastru nemovitostí ten pozemek ve prospěch státu. V okamžiku, kdy toto doběhne, tak by se mohla spustit výstavba, stále jsme v režimu vyvlastňování pro objekt čerpací stanice,“ naznačil.

Kupka doufal, že by se nedokončený čtyřistametrový úsek postavil během letošního léta. „Chtěli komunikaci dostavět v letní stavební sezoně, pořád na to hledíme s velkou nadějí, ale nemáme to v rukách,“ dodal Kupka s tím, že teď to záleží na rozhodnutí soudu.

Matka silniční bezpečnosti

Jak zmínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl, oslavy se nesly také ve znamení Dne matek. „Nejenom chotovinské středisko slaví deset let, ale i samotná dálnice zde byla dostavěna před deseti lety,“ upozornil. „Je to ale také o tom, že dnes je svátek matek a dálnice je matka silniční bezpečnosti. Má svátek taky, protože dálnice je statisticky čtyřkrát až pětkrát bezpečnější než jakákoliv komunikace nižší třídy,“ uvedl mluvčí ŘSD.

Den otevřených dveří v Chotovinách měl ukázat nejen řidičům, ale všem lidem, že se ŘSD o dálnici stará a jaké na to má prostředky. „Drtivá většina řidičů vidí dálnici jako betonovou placku se svodidly, kterou projede rychlostí 130 km za hodinu, pokud dodržuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ale někdo se o tu dálnici, aby dlouho sloužila, byla skutečně komfortní a tak bezpečná, musí také starat, žádá to nejen prostředky a techniku, ale především lidi,“ vysvětlil s tím, že jde o všechny přítomné chlapy i ženy v reflexních montérkách.

SSÚD Chotoviny u Tábora

Dvacet čtyři hodin, sedm dní v týdnu v pohotovosti, dvanáctihodinové směny tak, aby byl stále někdo ze 43 jihočeských pracovníků dálniční údržby k dispozici. Celkem 11 posypových a postřikových vozů s radlicí značek Iveco a Scanie a jeden menší Mercedes na zimní údržbu užších silnic, to je vybavení střediska Chotoviny, která má odloučené pracoviště ještě v Libníči u Českých Budějovic a v Dráchově u Soběslavi. Chotovinští dálničáři se starají o sjízdnost a údržbu 75 kilometrů dálnice D3 a části silnice první třídy 1/3 Miličín spojující dálnici D1 s Benešovem, Táborem, Českými Budějovicemi a Rakouskem.

„To jsou naši dálničáři a měli bychom si jich vážit, protože se pohybují za běžného provozu na dálnici a udržují ji, k tomu jim slouží různá technika, zimní sypače s radlicí, multifunkční stroje s nástavbami a výměnými technologiemi až třeba po robotické sekačky na trávu,“ dodal Jan Rýdl. Většina staveb, mostních konstrukcí a estakád je dle jeho slov budována se stoletou životností. „Životnosti tak pomáháme i kvalitní údržbou a každodenní péčí,“ popsal dále.

Zaměstnají přes 80 lidí

Ředitelka jihočeské pobočky ŘSD Vladimíra Hrušková dodala pozitivní zprávy ohledně vzniku dvou nových středisek dálniční údržby, Borek u Českých Budějovic a Kaplice, které zaměstnají odhadem 85 nových pracovníků. „Vznikají skutečně dvě nová střediska na vznikající dálnici D3 na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, Borek bude plnohodnotné středisko, kde od září letošního roku počítáme se čtyřiceti dělníky dálniční údržby plus deset technických pracovníků zejména kvůli tunelům. V Kaplici vznikne detašované pracoviště, kde od roku 2024 bude potřeba odhadem až pětatřicet nových zaměstnanců,“ shrnula.

Nabírat pracovníky by mělo ŘSD v průběhu následujících dvou let. Zájemci o zaměstnání by měli být držiteli řidičského průkazu B a C. „Už nyní se snažíme o nábor pracovníků pro nová střediska dálniční údržby. Více informací zájemci naleznou na webu praceprochlapy.cz, nebo pracersd.cz,“ uzavřela Hrušková.