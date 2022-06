„Nádherné počasí a radost ze setkání, zdraveného soupeření a fandění je znát z atmosféry, která tady panovala od časného rána. Letošní osmý ročník se koná po dvou letech různých epidemických omezení a snad se v dalších letech podaří návrat seniorů k těmto sportovním a společenským aktivitám, které přispívají k jejich zdraví i lepší duševní pohodě,“ řekl Jiří Svoboda za město, které tuto akci tradičně finančně podporuje.

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 10 hodin až do neděle 19. 6. 2022 do 18 hodin se koná další kulturní program v Českých Budějovicích související se snahou města kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury. Podle jednoho z organizátorů Petra Meškána se tentokrát budou jednotlivé body programu týkat lokalit: Pražské předměstí, Pražské sídliště, Kněžské Dvory, Nemanice, Husova kolonie, Nové Vráto. Maringotka bude stát tentokrát na Palackého náměstí. "Kulturní turistická kancelář se v červnu otevírá už počtvrté a roste v sousedský festival. Vypravte se s námi v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 objevit Pražské předměstí. Naši Kul.turistickou kancelář (maringotku) tentokrát zaparkujeme na Palackého náměstí," uvedl Petr Meškán.

Tentokrát se zapojí například klub seniorů v ulici J.Plachty, hasičská stanice nebo Budějovičtí swingový tanečníci. V rámci Světadílny se představí progresivní kapely z Česka i ze zahraničí. Každý den bude probíhat festival spojující téma reuse a recyklace. Dojde i na autorská čtení úspěšných budějovických spisovatelů. "Procházky, workshopy, přednášky a sousedská setkání. To všechno se spojí v zatím nejbohatším programu čtvrtého zastavení Kul.turisty," doplnil Petr Meškán.

Historicky první pobytová služba pro lidi s autismem a těžším funkčním postižením vznikne na jihu Čech pod vedením Přemysla Mikoláše. Ten prošel jako první český psychoterapeut výcvikem v metodě Podpory pozitivního chování u irského experta Briana McDonalda.

Principy dané metody jsou zásadní při nastavení péče o osm dospělých klientů českobudějovického Autis Centra. „Oslovili jsme zahraničního experta Briana McDonalda, který má 30letou praxi v oblasti managementu chování lidí s autismem a těžším funkčním postižením. Byl nadšen, protože se doposud nesetkal s tak inovativními postupy, které u nás v centru využíváme. Ochotně nám nabídl svou pomoc při budování nové pobytové služby,“ říká ředitelka centra Milena Urbanová. Český psychoterapeut a irský expert se sejdou ve čtvrtek 16. června 2022 na pracovní schůzce přímo v prostorách centra. V novém objektu se nachází osm jednolůžkových pokojů, dvě kuchyně, jídelny, společenská místnost, zimní zahrada, zázemí pro personál a dvě speciální multisenzorické místnosti.

„V Česku je kritický nedostatek pobytových služeb vhodných pro lidi s autismem. Projekt týdenního stacionáře Autis Centra vznikl za podpory města České Budějovice," uvádí náměstek Tomáš Chovanec. „Tato v Česku ojedinělá pobytová služba bude přizpůsobena potřebám konkrétních jedinců. Díky této metodě bude možné předejít projevům chování náročného na péči a bude tak zajištěna co nejlepší kvalita života klientů,“ dodává Tomáš Chovanec. Dveře stacionáře se otevřou v září letošního roku.

V českobudějovické Základní škole Nerudova se uskutečnila beseda žáků se zástupcem Policie České republiky. „Bylo to v rámci prevence před kriminalitou nezletilých. Školáci se například dozvěděli, co v praxi znamená přestupek, trestný čin, jaké jsou nejčastější skutky protiprávního jednání, jako třeba krádeže, ublížení na zdraví, kyberkriminalita, šikana, podvody, užívání návykových látek, dále si vyslechli podrobnosti o trestní odpovědnosti a protiprávním jednání u osob mladších 15 let a o jeho následcích i o rizikovém chování,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Chovanec. Zmíněna byla i škodlivost sociálních sítí, vydírání, poškození cizí věci a ublížení na zdraví. V závěru se všichni podívali na edukační policejní video - Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš!

Nová, v pořadí už druhá legální plocha, byla zřízena u fotbalového stadionu Dynama v sousedství cyklostezky. Hlavní smyslem je vytvoření kreativního prostoru, kde si mohou umělci "vykreslit ruku", setkávat se a zasazovat umění do veřejného prostoru, ale může samozřejmě působit i jako prevence vandalismu na veřejných i soukromých objektech.

O zřízení plochy se zasadilo město, jeho příspěvková organizace Sportovní zařízení a Mycelium z. s. „Navazujeme tak na myšlenku koncepční práce se street art, kterou obsahuje zpracovaný manuál. Jeho autorkou je Lucie Mačí. Plocha je prozatím k dispozici jeden rok, ale pokud se provoz osvědčí, tak se nebráníme prodloužení,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Otevření "legálu" proběhlo ve spolupráci spolků Mycelium a Budějovický Majáles. Jejich členové připravili plochu a společně ji otevřeli graffiti jamem a workshopem v rámci tradičního studentského festivalu.