Role moderátora se ujal místostarosta a člen klubu Evžen Zadražil, představil hosty a poděkoval, že vážili cestu. „V oblasti sportu a motorismu toho Bohumil Poslední mnoho dokázal, je to pro nás čest a těší nás, že přijal naše pozvání,“ uvedl s tím, že bývalý závodník přijel až ze západočeských Domažlic.

Zamiloval se už v dětství

Sedmý ročník srazu veteránů v Chýnově se uskutečnil v neděli 21. srpna. Na prostranství před základní školu dorazilo na 130 historických vozů a motocyklů, posádky se potom vydaly na vyjížďku se zastávkou v centru Soběslavi.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováTen prozradil například, jak se k motorkám dostal. „Bylo mi pět let a v televizi dávali motokros. Mistrovství republiky, už tehdy mě to vzalo u srdce,“ zavzpomínal. Během základní školy s kamarády předělával klasické motorky na terénní. Oficiálně kariéru zahájil v 15 letech. „To jsem se účastnil krajského motokrosového přeboru pro jezdce do 18 let a motocykly do 50 kubíků,“ dodal Poslední.

K enduru se dostal náhodou, protože měl zlomenou nohu, když se jelo mistrovství motokrosu juniorů. Vybral si ho trenér František Mrázek v Dukle Benešov. „Mě enduro nikdy netáhlo, první rok jsem to dokonce dělal z donucení,“ uvedl s tím, že až posléze našel ve sportu zalíbení. Mezi jeho největší úspěchy patří titul mistra světa „pětistovek“ z roku 1985 ve Španělsku.

Představil nový kousek

Mezi účastníky vyjížďky tradičně zavítal i českobudějovický sběratel historických motocyklů Petr Hošťálek, který představil svůj nejnovější přírůstek. „Jde o anglický sportovní motocykl značky BSA, půllitr pětistovku OHV. V Čechách jde o poměrně velkou raritu,“ sdělil s tím, že po velké světové krizi v roce 1929 došlo v Evropě k útlumu těchto čtyřtaktních vrchových motorek.

Sedmý ročník srazu veteránů v Chýnově se uskutečnil v neděli 21. srpna. Na prostranství před základní školu dorazilo na 130 historických vozů a motocyklů, posádky se potom vydaly na vyjížďku se zastávkou v centru Soběslavi.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová„Byly drahé a všichni se začali orientovat na lehké a malé dvojtakty,“ doplnil Hošťálek, kam směřovala móda. Nejnovější motocykl v jeho sbírce má navíc od standardního modelu dvojvýfukovou hlavu, zajímavostí je, že není vybaven tachometrem. „V té době to nebyla povinná výbava,“ usmíval se.

S představovanou zelenou motorkou doplnil svou sbírku loni, když si ji přivezl z Dánska. „Vepředu má dvacetipalcové kolo, což se také velmi těžko shání, ale jezdí se na ní krásně,“ upozornil sběratel.

S sebou vzal pro zájemce také svou knihu povídek Benzin už nevoní, kterou sám ilustroval. Jeho úkolem na chýnovském srazu bylo také vybrat nejzajímavější motocykl a automobil, které pak obdržely ocenění od pořadatelů.

Konvoj vozidel a motocyklů vedl jako vždy Václav Zadražil, předseda Veteran klubu Chýnov se svou hnědou škodovkou. Ten před startem řidiče poučil a přiblížil detailněji i šedesátikilometrovou projížďku. „Trasa je poměrně jednoduchá, pojedeme z Chýnova klasicky přes Záhostice, na Nuzbely, Radenín, Chrbonín, Mlýny a Předboř. Následují obce Hlavňov, Budislav, Tučapy, Dvorce, Zvěrotice a na náměstí v Soběslavi si uděláme hodinovou zastávku,“ shrnul s tím, že pokud by pršelo, lze přestávku operativně zkrátit.

Cesta zpět už byla přímější a vedla přes Myslkovice, Skopytce, Brandlín, Skopytce, Dlouhou Lhotu a Turovec do Chýnova. „Zpátky musíme jet přes Novou Ves, protože zrovna dělají napojení na obchvat a přímá cesta zpět je tak uzavřená,“ upozornil přítomné.

Všechny posádky obdržely mapku trasy, včetně drobných upomínkových předmětů. Mohli si vybrat mezi magnetkou a připínací plackou s logem srazu a dostali také samolepky s logem klubu. Registrovaní měli také v rámci uhrazeného startovného nárok na občerstvení zdarma.

Veterán klub Chýnov byl založen v roce 2014 a má kolem 50 členů. Vznikl na základě potřeby společné prezentace Chýnovských při různých veteránských podnicích. Klub je úzce propojen s dlouhodobě fungujícím motoristickým klubem Motosport Chýnov. Členové se se svými vozy a motocykly účastní různých srazů, výstav, vyjížděk ale i závodů historických vozidel v okolí. Stěžejní pořadatelskou akcí klubu je právě uplynulý srpnový sraz veteránů na domácí půdě.

Sraz veteránů přivítal i dvě legendy