„Je to tak, rohlíky ze Srnína teď nemáme, ale máme jiné. Někdo pozná, že to nejsou srnínské, někdo to ani neví,“ potvrdila Ivana Vozábalová, která provozuje jednu z českokrumlovských prodejnu PLUS JIP.

Jihočeským podnikatelem roku je Josef Bukovský z Pekárny Srnín na Krumlovsku

Že se srnínské rohlíky přestaly dočasně péct, potvrdil výrobní ředitel společnosti Pekárna Srnín, s. r. o. Petr Hovorka. Souvisí to s aktuální generální opravou rohlíkové pece. „Rohlíky teď pro nás pečou spolupracující pekárny, my máme pec odstavenou. Znovu v provozu bude začátkem února. Jedním z hlavních důvodů této akce je stabilizace a zlepšení našich produktů,“ vysvětlil. Ostatní světlé i tmavé pečivo v Srníně pečou dál, ale na jiných linkách.