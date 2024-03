Video Petra Fialy na síti X, které vyvolalo spoustu vášní i velkou kritiku, už shlédlo téměř půl milionu lidí. Téma mezi lidmi rezonuje dodnes, a tak jsme zamířili na srovnávací nákup do Rakouska i my, konkrétně do Freistadtu do tamního Lidlu. Cenovky za jednotlivé položky, včetně Nutelly, jsme pak porovnali s cenami v Lidlu v Českém Krumlově.

Cena drogerie v tuzemsku? Nákup vyšel o dvě stovky dráž než v Rakousku

A jak to vyšlo? Jedenáct položek bylo dražších u nás, jedenáct v Rakousku. Celkově ale nákup v hodnotě tisíce korun (přepočteno z eur) u nás vyšel o padesát korun dráž.

Víc peněz z peněženky jsme u našich jižních sousedů vytáhli např. za „lidlovskou“ konzervu pro psa Orlando Pure Taste. Dali jsme za ni 1,49 eura (38,90), zatímco v Česku vyjde na 33,90 Kč. Levněji u nás vyjdou také třeba muffiny s kousky čokolády (61,33 v Raskousku vs. 47,90 Kč v Česku), vejce podestýlková (57,16 vs. 47,90 Kč) nebo plnotučné bio mléko (38,89 vs. 27,90).

Naopak v Česku si stále připlatíme za Nutellu. V Rakousku stojí 4,99 euro za 750 g, v Česku 135,90 za 600 g. V přepočtu na 1000g stála tato lískooříšková pomazánka o celou čtvrtinu méně ve Freistadtu než v Krumlově. Výrazně levněji tam vyjde také čokoláda Milka (34,45 vs. 42,90) nebo nakládané okurky (25,84 vs. 43,70 Kč). Další položky najdete ve fotogalerii.

Celý nákup, do něhož jsme zařadili i položky, které nesrovnáváme, stál 56,13 euro, z účtu odešlo − 1 464,99 Kč, směnný kurz byl 26,099 Kč.